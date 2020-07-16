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超商領三倍券「3個字這家」速度最快　黃暐瀚曝決定性差異

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

三倍券昨日（15日）開始正式發放，卻因為流量太大導致系統當機，掀起部分民眾不滿。資深媒體人黃暐瀚透露，他是在郵局幫家人代領，等了26分鐘才拿到，不過有很多網友回報，四大超商中「3個字的那一家」速度非常快，反而是分店很多的那一家塞得很嚴重。

黃暐瀚在15日播出的政論節目《新聞深喉嚨》中分享領三倍券的經驗，他提醒想在郵局臨櫃領取但還不清楚規則的民眾，最重要的就是看身分證最後一個數字，「我的最後一個數字是7，所以是單數，就今天（指15日），正好我有3個小孩，加上太太，剛剛好5個人，一個人可以幫代領5個，所以今天如果是我太太去領不行，因為她是雙數，我去領剛好可以。」

▲▼黃暐瀚領三倍券遭批評。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

▲黃暐瀚PO出幫家人領取三倍券的照片。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

黃暐瀚表示，他去領取的那間郵局一天限量250份，「我9點49分去，但是就在輪到我的那一刻當機了，因為流量太大，當到10點02分，當了13分鐘，我在10點15分才領到」，雖然在現場等了26分鐘，但實際領取的作業流程很快，包含讀卡、寫資料等等，一個人大概花費一分鐘左右。

至於超商領取的部分，黃暐瀚分享熱心網友們的回報，四大超商中分店很多的那一家，早上都塞得非常嚴重，但排行第四名、「3個字的那一家」速度很快；接著他也分析，四大超商在雙北市各有2000家左右，密度非常高，所以超商預購的人可能集中雙北市和其他都會區，人多就容易導致系統塞車，而非都會區的地方超商沒有那麼密集，這種時候郵局的負擔就會比較重，因為還有1000萬人沒有預購。

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