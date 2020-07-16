藍委林為洲認了：陳菊在監察院「完全沒有案子」

▲陳菊被提名為監察院長的人事案，遭到國民黨立委的強烈阻擋。（圖／翻攝陳菊臉書）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨立委因反對陳菊被提名為監察院長的人事任命案，14日於立法院發動佔領、抗爭，並且阻止陳菊進入議場接受質詢。對此國民黨黨團總召林為洲在政論節目上卻首度承認，「陳菊在監察院裡面完全沒有任何一件案子」。

▲林為洲承認，陳菊在監察院沒有案子。（圖／翻攝自新台灣加油YouTube）



林為洲在14日播出的《三立電視台》政論節目「新台灣加油」指出，蔡易餘講到說，陳菊在監察院裡面並沒有任何一件案子「完全正確」，但是她的機關、她的單位、她的下屬、她的部屬、一級主管，現在還有很多案件在監察院，另外還包括在總統府秘書長任內的私菸案，可能將來也會有案子，「我們從來沒講說陳菊本身有案子」。

林為洲強調，做為一個機關首長，馬上轉任機關首長，面對過去機關的案子，「你要不要迴避，你要如何處理？」這些都是陳菊擔任監察院長的最大考驗。

主持人廖筱君提問表示，那這些論述，為什麼不搬上立法院的質詢台，好好去論述，如果有具體事證，也可以去提告，為什麼要用拳頭的方式？

林為洲說，「我們要突顯的，就是我們認為不應該的事情」，可是像賴振昌等具有爭議性的監委，會因為國民黨立委去質詢而改變提名嗎？這是作為少數在野黨的無奈，只好拉高抗爭的態勢，讓更多民眾知道這些不合理的事情，透過聲量讓民眾知道這些不恰當，就是在野黨監督執政黨最好的方式。

▲姚立民指出，監察院長不能調查案子，也不能干涉監委查案。（圖／翻攝自新台灣加油YouTube）



「國會觀察基金會」董事長姚立民對林為洲的看法反駁，監察院長完全不能夠自己調查案件，也不能干涉任何監察委員去調查高雄有任何違法失職，這跟陳菊作為監察院長有何關聯，作為監察院院長既不能調查、也不能干涉其他委員調查，又不是她自己的案件，那這一點跟她擔任監察院長，就沒有利益迴避的問題。

林為洲回應，陳菊若成為監察院長，就能主持監察院會，其他監委調查的案子，最後都送進院會投票表決，來做最後的決定。

姚立民當場打臉，院會完全不會做表決，糾正、彈劾都在委員會表決，沒有任何一個案子在院長主持的院會做決定，所以院長跟個案的調查，完全無關。

姚立民表示，過去馬英九提名張博雅擔任監察院院長，她過去任職的機關所涉及過的案子，也不會因此讓人質疑她擔任監察院院長的資格，如果真的認為陳菊本人沒有任何案件，她就沒有任何利益迴避的問題，中華民國沒有機關是不被糾正過的，一年有上千個糾正案，這樣有哪個首長可以轉任到監察院當院長？

林為洲認為，「我們很少擔任行政機關首長，馬上轉任監察院長的，這個就是比較特別的地方，現在陳菊就是這個樣子」。

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