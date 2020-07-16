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慈濟鼓勵捐「三倍券」做公益　王浩宇3理由拒捐

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▲▼桃園市議員王浩宇「收兩顆子彈報警處理」說明。（圖／記者陳家豪攝）

▲桃園市議員王浩宇為了三倍券槓上慈濟。（圖／記者陳家豪攝）

記者林彥臣／綜合報導

政府用於振興經濟的「三倍券」於15日正式發放，慈善團體慈濟基金會也鼓勵民眾可以捐贈三倍券做公益，將依照政府三倍券使用辦法，接受民眾、公司、商家發心捐贈，並由慈濟志工親訪親送關懷給貧困弱勢。對此桃園市議員王浩宇則在臉書上提出了「3個理由」呼籲民眾拒捐三倍券給慈濟。

王浩宇在臉書發文指出，慈濟是台灣最有錢的財團法人之一，資產總額有1400億或800多億兩種計算版本，雖然並沒有誇張到富可敵國，但曾有報導指出，慈濟在台北市、新北市擁有幾萬坪的土地，估總價約超過400億元，可稱雙北前三大地王，這些難道不是當初民眾的善款購買？

王浩宇再指出第二點，振興三倍券的原意，是要進入市場振興經濟，只有產生消費才能產生更好的經濟效益，與其直接捐給公益團體，不如到市場消費後把物資送給他們，或是直接支持在地的小型機構，例如平鎮在地的樂活育幼院、康福智能發展中心、 觀音愛心家園，對這些更弱勢的社福團體會更有意義。

▲▼最多民眾拿振興三倍券買200元套餐，飛來發彩券行預估買氣可提高5成。（圖／記者紀佳妘攝）

▲慈濟鼓勵民眾捐三倍券做公益，但是王浩宇認為，應該把三倍券直接拿去消費，再捐贈物資。（圖／記者紀佳妘攝）

王浩宇指出第三點，慈濟雖然長期執行公益任務，但也曾爆發將善款用於援助國外，在全台各地、世界各國興建大型豪華靜思堂等建設爭議，例如前陣子中國爆發疫情，慈濟就捐了30萬個口罩引發很大的議論，「我希望，把台灣的資源留在台灣，因此呼籲大家在台灣消費即可」。

王浩宇認為，慈濟再三強調，這次的三倍券捐款將專款專用於台灣，但作為非常有錢的財團法人，其實只要拿出部份捐款，賣掉一些台北、新北精華土地，就能援助許多弱勢民眾，何必還要跟更弱勢的社福團體爭利？

王浩宇最後強調，振興經濟不是振興慈濟，雖然這篇文章又要得罪了，「但我堅持說真話：慈濟真的沒那麼需要」。

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