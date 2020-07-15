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使用率低！寧夏夜市僅少數攤商收到三倍券　自製50元美食券開放兌換

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▲三倍券上路！少數攤商有收到　寧夏夜市三倍券使用率低。（圖／記者黃士原攝）

▲三倍券上路！寧夏夜市少數攤商有收到三倍券。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

首波「振興三倍券」於今（15）日上午9時起正式開放領券，晚上就有民眾拿著三倍券到寧夏夜市消費，一家蚵仔煎店家到晚點8點左右就收到5張200元券，不過其他攤商多數都沒收到，但都歡迎大家使用三倍券消費。

蚵仔煎店家表示，今日使用三倍券的客人都點到超過200元再補差額，其中一位消費了400多元，直接用二張200元三倍券支付。另外收到三倍券還有一家潤餅捲攤商，不過只有一張。

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▲三倍券上路！少數攤商有收到　寧夏夜市三倍券使用率低。（圖／記者黃士原攝）

▲寧夏夜市攤商多數都願意收三倍券。（圖／記者黃士原攝）

寧夏夜市裡的攤商幾乎都願意收三倍券，不過因為是第一天，也不知會遇到什麼問題，不過有位攤商老闆表示，「收是願意收，但說收了之後也不知怎麼換現金」，還反問記者「你知道怎麼跟銀行換錢嗎？」有也攤商說就跟著自治會規定來做，還有攤商說會拿來買日常生活用品。

▲三倍券上路！少數攤商有收到　寧夏夜市三倍券使用率低。（圖／記者黃士原攝）

▲一家潤餅捲攤商也收到三倍券。（圖／記者黃士原攝）

寧夏夜市觀光協會千歲宴執行長林定偉表示，基本上寧夏夜市裡的攤商都願意收三倍券，也會協助攤商兌換現金，但三倍券才剛開放領券，有些問題可能要碰到才能再找解決方法。至於寧夏夜市周邊的攤商（可能不合法），他則無法保證能不能使用三倍券。

▲三倍券上路！少數攤商有收到　寧夏夜市三倍券使用率低。（圖／記者黃士原攝）

▲寧夏夜市特別自製專用50元美食券，提供民眾持三倍券兌換。（圖／記者黃士原攝）

▲三倍券上路！少數攤商有收到　寧夏夜市三倍券使用率低。（圖／記者黃士原攝）

▲寧夏夜市特別自製專用50元美食券兌換地點在燦坤隔壁的豬血糕攤位，星期三攤位公休。（圖／記者黃士原攝）

由於三倍券不能找零，為了吸引民眾使用三倍券消費，寧夏夜市特別自製專用50元美食券，提供民眾持三倍券兌換，50元美食券可以在夜市裡的攤商與店家使用，這樣消費者就不用擔心找零問題。兌換地點在燦坤隔壁的豬血糕攤位，星期三攤位公休。

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