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國小及幼兒園教師甄選初試　考場沒冷氣！考生揮汗應試做答

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▲▼南投縣109學年度國小暨附設幼兒園教師，在南投國中舉辦聯合甄選初試。（圖／南投縣政提供，下同）

▲南投縣109學年度國小暨附設幼兒園教師，在南投國中舉辦聯合甄選初試。（圖／南投縣政提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣109學年度國小暨附設幼兒園教師聯合甄選初試，15日在南投國中舉行，副縣長陳正昇在縣府教育處長陸正威陪同下前往巡視考場，也到試務中心慰勉監考人員，並感謝承辦的名間國小行政團隊與南投國中提供考場，期望透過甄選能吸引更多優質教師加入南投教育的工作行列。

副縣長陳正昇表示，縣府辦理教師甄選初試，筆試是委由中區策略聯盟統一命題，依公平、公正、公開的原則辦理，期招募更多教育生力軍加入南投，今年國小教師共開缺50名，幼兒園開缺18名，超過1300人報考，競爭也是相當激烈。

副縣長陳正昇也談到學校裝設冷氣的問題，他表示巡視考場時會發現，有些教室真的很悶熱，考生揮汗考試實在是一大煎熬，期望中央盡快落實執行教室普設冷氣的政策，縣政府定會全力配合，提供考生及學生更好更舒適的校園學習環境。

▲▼南投縣109學年度國小暨附設幼兒園教師，在南投國中舉辦聯合甄選初試。（圖／南投縣政提供，下同）

縣府教育處指出，針對教師甄試，縣府組成「南投縣109學年度國民小學暨附設幼兒園教師甄選介聘委員會」，7月15日筆試初試，7月23日將進行複試，分為口試及教學演示，此次考試將會於7月27日放榜，7月29日將會在名間國小進行公開分發。

今年教師甄選國小部分共有976人報考，缺考率為41%，幼兒園教師共352人報考，缺考率約為19.2%。小學教師甄選總計開缺50名，包括普通班一般生36名，普通班原住民籍生4名、英語專長6名、資訊專長4名。

至於幼兒園部分，普通班開缺18名，錄取率約為6.9%、幼兒園普通班原住民籍生2名。縣府教育處也提醒報考本次甄選未獲錄取者，若有意願擔任本縣代理教師，考生可於網路報名時提出申請，縣府將會列冊統一辦理介聘分發。

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