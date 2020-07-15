日月潭觀光座談會　縣府請交通部兌現「中捷延伸南投」承諾

▲交通部長林佳龍（右二）到南投，參加日月潭觀光產業交流座談，南投縣副縣長陳正昇（右一）促請交通部，早日兌現台中捷運延伸南投承諾。（記者張弘昌／攝影）

記者張弘昌／南投報導

交通部在埔里鎮召開日月潭觀光產業交流座談會，代表縣長林明溱出席的陳正昇副縣長，除感謝交通部長林佳龍在任台中市長，以及中彰投區域治理會報，積極推動台中捷運延伸到南投的計畫，並當面促請林部長指出，蔡總統已向南投縣民承諾延伸台中捷運到南投，希望中央主管的交通部能展現行動力，讓蔡總統的支票早日兌現。



由交通部觀光局日月潭國家風景區管理處主辦的觀光產業座談會，包括部長林佳龍、觀光局長張錫聰、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、集集鎮長陳紀衡、埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆及魏振宇、林志穎、李吉田、茆晉詳、陳明賢、黃定國、王全玉等觀光產業公協會社團理事長、企業負責人均踴躍出席。



副縣長陳正昇指出，蔡總統提出台中捷運延伸「拉到南投」的計畫，這正是交通部管轄範圍，希望林部長順應民意儘早規劃儘早提出，南投實在交通不便，如能有捷運一定能讓南投觀光等產業更有生機。



此外，陳副縣長也建請交通部，重視合歡山暗空公園二期工程之後的內部充實需求，繼續大力補助南投縣府，同時針對台21線銜接台16線並延伸到七彩湖的交通大突破也能全力協助，因為如此一來就能讓南投縣擴增一處，結合雙龍瀑布七彩吊橋，又魅力無窮深度觀光旅遊的新祕境。



陳正昇指出，在林明溱縣長全力打造「觀光南投」下，縣府不僅和觀光旅遊業者合作愉快，甚至可說「有求必應」，南投縣的觀光產業聯盟等公協會組織發展成熟，交通部觀光局打造的日月潭產業聯盟觀光圈這個平台，南投業者要運作起來不必一周，只要2天就能全面啟動，請林部長放心，儘管下放最充足的資源，來振興防疫解封後的南投縣觀光。



林部長面對南投縣府及業者的建言，特別宣布指出，他已簽核將埔里鎮中心碑虎頭山地母廟等500多公頃範圍，以及魚池鄉東光、大林兩村460多公頃，納入日月潭國家風景區範圍挹注觀光建設資源。

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