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國民黨團質疑警察執勤過當　林為洲：游錫堃承諾會檢討

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記者楊蕓／台北報導

前總統府秘書長陳菊14日首度以監察院長被提名人身份赴立院備詢，在國民黨內外夾擊下，陳菊未能上台報告備詢，國民黨團則持續佔領主席台留守議場。不過，國民黨團質疑昨天立院動用警察權來保護陳菊，總召林為洲、立委謝衣鳯、廖國棟、林思銘等4人15日下午前往拜會立法院長游錫堃交換意見，雙方溝通了約50分鐘後，林為洲出面轉述談話內容，會中游錫堃承諾要針對昨日執勤狀況進行內部檢討。

▲▼立法院臨時會 國民黨總召林為洲率林思銘 廖國棟 謝衣鳳 前往院長室 問動用警察權情事 會後訪問。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召林為洲率林思銘、廖國棟、謝衣鳯前往院長室。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

▲▼立法院臨時會 國民黨總召林為洲率林思銘 廖國棟 謝衣鳳 前往院長室 問動用警察權情事 會後訪問。（圖／記者屠惠剛攝）

林為洲轉述時提到，雙方針對昨天警察介入程度、指揮調度等問題進行溝通，游錫堃表示這次勤務他指示要照往例、成立一個指揮平台，並以台北市警察局長、保六總隊長，及立院總務處長三方平台統一調度、指揮這次的勤務。

林為洲表示，國民黨團也提供立院警衛條例相關規定，要求只要進到立院的員警，都要由立法院來指揮、監督、調度，交由國會指揮調度才會認識每個委員，否則容易把委員誤認為助理、媒體或外來人士來推擠，更是尊重國會自主權。

媒體詢問，會中游錫堃是否認為警察昨天執勤過當？林為洲表示，游錫堃有提到將來希望可以改善，並指示要照往例，由立法院來指揮，且過去官員進入議場也沒有用人牆保護，「他們會去內部檢討，他有跟我們承諾。」

針對民進黨團指控國民黨助理介入立委議事攻防，游錫堃昨表示「將由立法院駐警蒐證移請警察機關偵辦，該怎麼辦，就怎麼辦」，對此，林為洲則說，國民黨團會尊重院長，他說他會再去了解是否有照指示去做。

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