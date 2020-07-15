陳瑩控「陳雪生是慣犯」！曾被肘擊胸部…「偷襲女立委非第一次」





▲立委陳瑩。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委范雲14日指控，國民黨立委陳雪生用肚子「頂三次」性騷擾，結果被對方以「用肚子不會懷孕」為由回擊。立委陳瑩15日下午提到，陳雪生偷襲女立委不是第一次，自己也曾被陳雪生肘擊胸部，事後未曾獲得任何道歉。

「嚴厲譴責！慣犯陳雪生偷襲女立委不是第一次！」陳瑩15日於臉書上提到，范雲14日在議場推擠衝突時，遭陳雪生「用肚子頂背」的事件，當時她正站在斜後方，全程看見聽見范雲抗議制止，卻遭陳雪生戲謔揶揄的回應「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」，讓人生氣到了極點。

陳瑩提到，陳雪生對於立院女同事的攻擊行為也並不是第一次，除了不時有口頭上的輕浮調戲，「我也曾在審查前瞻計劃預算時直接遭陳雪生肘擊胸部，事後也未曾獲得任何道歉！」

陳瑩說，國民黨委員和幕僚們，大概不知道、也沒興趣知道，多數遭到性騷擾、性侵的受害女性，往往不能勇敢發聲，正是因為社會充斥著太多喜歡「檢討受害者」的人，碰到性侵事件就先檢討受害者自己穿太少，碰到性騷擾事件就先質疑女性的外表「不符合」性騷擾的「標的」。

「但明明有太多的故事和統計都告訴我們，性侵、性騷擾，跟女性穿什麼沒有關係、跟女性長得如何沒有關係！」陳瑩強調，是這個仍然存在著性別不平等的社會，讓某些男性以為他們有權力可以這樣對待女性。

陳瑩批評，這就是長期以來國民黨的素質，缺乏最最基本的性別尊重。她們已經推動多少年的性平教育，這些男性們卻始終毫無長進。「我必須要對這些委員提出嚴厲的譴責，請問貴黨如此放任黨籍立委、助理持續做出這樣的行為，是表示認同嗎？請問擔任國民黨黨主席也是立法委員的江啟臣的立場和態度是什麼，是否應該給社會一個說明和交代？我們等著看！」

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