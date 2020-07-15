立院議事持續空轉　陳柏惟帶壘球現身議場...找林文瑞玩傳接球

記者林銘翰／台北報導

前總統府秘書長陳菊14日首度以監察院長被提名人身份赴立院備詢，在國民黨內外夾擊下，陳菊未能上台報告備詢，國民黨立委則持續佔領主席台留守議場，導致立法院議事15日持續空轉。不過台灣基進立委陳柏惟15日接近中午時，突然進入議場與國民黨立委林文瑞丟壘球，陳柏惟表示，由於不能上班，只好找抗議的同事打球。

▲立法院議事持續空轉，陳柏惟進議場丟壘球。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨團日前為確保議事順利進行，自13日上午8時就排班黨團立委輪守議場入口，陳柏惟當天也在立法院議場外與人傳接壘球，並將照片放上個人臉書。他表示，起床動一動正面迎接精彩的一天，顧質詢權守夜真的辛苦，「常常這樣應該會受不了」。

立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠黨團皆發起甲級動員應戰，國民黨團欲阻擋陳菊進入立法院，但陳菊仍在清晨6點多民進黨立委的護送下，順利進入立法院議場。不過由於國民黨團持續佔領議場主席台，陳菊於上午11時28分在民進黨立委的護送下順利離開立法院。

▲陳柏惟進議場找林文瑞丟壘球。（圖／記者屠惠剛攝）



由於國民黨立委持續佔領主席台，分三班制留守議場，議事也因議場設備被破壞而取消，待設備修復後才能繼續開會。立法院15日上午排定監察委員被提名人陳景峻、葉宜津、郭文東、蘇麗瓊、王麗珍接受立委詢問，但因主席台遭國民黨立委佔領，導致議事持續空轉。

陳柏惟15日原排定第一位質詢監委被提名人，由於議事持續空轉，他在接近中午時突然現身，戴著2個手套與一顆壘球進入議場內，並找了林文瑞一同玩傳接球。

陳柏惟表示，不能上班怎麼辦，只好找抗議的同事打球，因為今天原本是要找陳景峻聊聊前北農總經理吳音寧，但是「中國國民又不讓上班了」。

根據立法院議程規劃，監察院人事同意權案於13日舉行公聽會、14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會，並於17日進行監察院人事同意權案表決。

民進黨團總召柯建銘15日受訪時表示，整個臨時會到目前為止，都在爭吵與打架當中，國民黨應該會一路佔領主席台到禮拜五，「所以禮拜五勢必一戰」。柯建銘說，國民黨把陳菊或所有覺得有問題的被提名人考倒才是王道，但現在顯然已經沒辦法正常走入程序，當然就是決戰禮拜五。

其他人也看了這些...

►幕後／綠營揭藍營武鬥陳菊2目的 竊喜只留下玉珍的帽子、雪生的肚子

►幕後／國民黨突襲議場3階段攻勢曝光 目的要「凸顯陳菊最狼狽模樣」

►國民黨團分三班制堅守議場 民進黨團「待設備修復就考慮排除」

更多熱門新聞...

►范雲被陳雪生「頂三次」 怒控性騷擾…竟遭諷：不會懷孕！

►全文／陳菊向全體國人報告：憲改完成廢除監察院後會光榮離開

►圖／立院藍綠推擠！林俊憲疑勒脖林為洲 王定宇、洪孟楷肢體衝突

►振興一下我們的美麗