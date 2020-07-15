立院議事空轉…何志偉進議場「泡咖啡」募款　謝衣鳯當場掏3千元響應

▲何志偉進議場沖咖啡為慈善團體義賣募款，謝衣鳯花三千元買一杯。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

前總統府秘書長陳菊14日首度以監察院長被提名人身份赴立院備詢，在國民黨內外夾擊下，陳菊未能上台報告備詢，國民黨立委則持續佔領主席台留守議場，導致立法院議事15日持續空轉。民進黨立委何志偉下午突然帶著沖咖啡器具進入議場，表示要替「失親兒基金會」募款，國民黨立委謝衣鳯走上前拿了一杯咖啡後，現場掏出3000元買下，兩人交談了幾分鐘，還與何志偉乾杯。

由於國民黨立委持續佔領主席台，分三班制留守議場，議事也因議場設備被破壞而取消，待設備修復後才能繼續開會。立法院15日上午排定監察委員被提名人陳景峻、葉宜津、郭文東、蘇麗瓊、王麗珍接受立委詢問，但因主席台遭國民黨立委佔領，導致議事持續空轉。

何志偉大約下午2點半進入議場，當時在場留守的立委包括蔣萬安、林為洲、廖國棟、吳斯懷、廖婉汝、馬文君等人，但唯獨謝衣鳯走上前，現場拿出3000元接下咖啡後，兩人交談約10分鐘，還與何志偉乾杯。

此外，台灣基進立委陳柏惟接近中午時也突然現身，戴著2個手套與一顆壘球進入議場內，並找了林文瑞一同玩傳接球。陳柏惟表示，不能上班怎麼辦，只好找抗議的同事打球，因為今天原本是要找陳景峻聊聊前北農總經理吳音寧，但是「中國國民又不讓上班了」。

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