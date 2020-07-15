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婦散心獨坐溪旁大石　不知溪水暴漲受困…三地門警消涉水救人

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▲屏東縣里港警分局三地門派出所員警會同消防人員涉水隘寮溪救人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣里港警分局三地門派出所員警會同消防人員涉水隘寮溪救人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市張姓婦人心情不好獨自騎乘機車到三地門散心，並往三地門橋上游的隘寮溪床走，坐在溪旁石頭上，民眾發現溪水暴漲，擔心她安危，報警處理，里港警方獲報會同消防人員趕到現場，提供礦泉水及食物後，帶回派出所，聯絡家人帶回，讓家屬很感激。

▲屏東縣里港警分局三地門派出所員警會同消防人員涉水隘寮溪救人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼三地門警消涉水帶回張婦。

▲屏東縣里港警分局三地門派出所員警會同消防人員涉水隘寮溪救人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港分局三地門分駐所所長謝志航日前擔服值班勤務時接獲民眾報案稱發現有一名疑似迷失中年婦人站在三地門鄉與瑪家鄉的隘寮溪河床石頭上，擔心危及生命安全，立即通知線上巡邏警員張志維趕往查看，並通報消防局共同前往。

警消到達現場後發現該婦人獨坐於溪床石頭上，由於當時天候不佳、雨勢連綿，擔心溪水暴漲，威脅安全，警消人員立即涉水至對岸將該婦人救回河岸確保安全，並先帶回所內安置、查證身分。

警消了解，該婦人姓張，年約60歲，住在屏東市區，稱因心情不好獨自騎機車到三地門鄉的隘寮溪散心，並從三地門大橋河床獨步往上游方向走，走著走著累了便坐在好茶村附近的隘寮溪床旁石頭上，民眾發現溪水愈來愈大，擔心她的安危，趕緊打110報案。

警方帶回派出所後，立即聯繫家屬至派出所；家屬表示，婦人騎車出門後遲遲未歸感到相當擔心，也不知為何她會獨自一人從屏東市騎至三地門鄉，感謝警方不辭辛勞的救護。

分局分局長楊龍祥肯定三地門派出所積極為民服務精神，並提醒民眾應多主動關懷陪伴，避免其獨自出門，以降低意外發生。

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