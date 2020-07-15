2020全中運選手之夜　18日屏東田徑場眾星雲集登場

▲2020全中運在屏東選手之夜演唱會將於7月18、19一連兩天，在屏東縣立田徑場舉行 ，周邊交通管制情形。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

2020全中運在屏東選手之夜演唱會將於7月18、19一連兩天，在屏東縣立田徑場登場，從晚間8時到10時邀請A-Lin、高爾宣、八三夭等眾多大咖藝人到場，向運動員們致敬，也歡迎民眾到場為選手加油。

全中運7月18日至23日於屏東縣舉辦，縣政府策劃選手之夜，邀請國內知名歌手齊聚屏東嗨唱。縣府表示，欲欣賞選手之夜的觀眾，於18、19日演出當天下午5時依現場工作人員指引排隊，俟田徑場競賽場地清空，預計晚間7時40分左右開放觀眾入場，避免影響賽事進行。

18日開幕當天晚會由「綜藝天王」黃子佼主持，表演從「天生歌姬」A-Lin拉開序幕，並有「人氣樂團」茄子蛋、「新生代饒舌歌手」高爾宣、「情歌王子」畢書盡接力演唱，由「亞洲新天王」周湯豪擔任首日壓軸與現場選手及觀眾度過最High的夜晚。

7月19日由「人氣DJ」Dennis主持，並由「搖滾樂團」八三夭熱鬧開場，「金曲天后」徐佳瑩、「金曲新人王」ØZI與「三金天后」李千那輪番上陣，最後由「嘻哈天團」頑童氣勢登場，屏東縣立體育館前草坪也設有大銀幕可同步觀賞。

縣府提醒，雖然疫情趨緩，防疫不鬆懈，觀眾入場請全程戴口罩；戶外保持1公尺社交距離，若無法保持，請記得戴口罩。體溫超過37.5°C請勿入場，進場請配合排隊動線及工作人員指引。有關演出、交通接駁，停車等相關資訊，民眾可下載全中運APP查詢，或上屏東縣政府文化處臉書查詢。

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