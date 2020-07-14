人在市場擺攤…警抄錯車牌害她揹撞人肇逃罪　苦讀法律10年翻案討國賠

記者羅志華／台北報導

婦人張月英於2007年間，因警方錯記車牌，遭控撞傷老婦人後肇事逃逸，法院最後依過失傷害、肇事逃逸判刑確定，張婦不甘被冤枉，苦讀法律10年、歷經8次再審，終於還她清白，事後雖獲法院裁准53萬餘元刑事補償，但向當年搞烏龍的中正二分局請求國賠卻敗訴；張婦再向中正二分局提出60萬國賠訴訟，北院7月14日開庭，冤獄平反協會羅士翔律師表示，再次提出國賠，是因案件中的責任未釐清。

▲冤獄平反協會律師羅士翔表示，本次再提出國賠訴訟，案件中的責任尚未釐清是主因之一 。（圖／記者羅志華攝）

張婦今日委由律師出庭表示，除當時的承辦員警外，分局長及分隊長應負監督責任，依侵害名譽及精神撫慰金，向中正二分局請求60萬國賠。

冤獄平反律師羅士翔受訪指出，中正二分局當時沒有把完整的卷宗，移送給檢察署，是一件重大疏失，這也是本次再提出國賠的主因之一，而張婦先前打國賠訴訟時，並沒有請律師協助，他們研究後，認為前次國賠訴訟中，太晚提出「刑事補償不足完全彌補當事人損失」的主張，導致此部分未經充分討論便結案，本次審理會提出充分論述。

張婦遭控於2007年9月晚間，在北市汀州路三段巷口，騎車撞倒老婦人後逃逸，張婦喊冤當時根本在市場擺攤，怎麼可能會去撞人，但法院不採信，最後依過失傷害判拘役50天、肇事逃逸判刑6月確定。

張婦於案件確定後無奈繳交罰金，並苦讀法律10年，四處尋求翻案機會，高等法院於第8次再審中，調閱當年受理報案的紀錄單，才發現報案人舉報的肇事車牌是「DMX-211」，而張婦的車牌則是「DNX-211」，這抓錯人的大烏龍，讓張婦蒙受10年冤屈，終於在2017年5月間獲判無罪。

張婦對中正二分局兩位警員提告，求償86萬餘元國賠，皆因已獲刑事補償而敗訴，本次在律師協助下，追究分局長、分隊長責任再提國賠訴訟，依侵害名譽及精神撫慰部分，求償60萬元，案件將擇期再審。

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