遊武潭瀑布踩空溺水！屏科大澳門籍學生搶救無效　家屬同意拔管

記者陳崑福、徐愷昕／屏東報導

屏東縣武潭瀑布14日上午多發生一起溺水事件，1名屏東科技大學23歲鄒姓學生前往戲水時，疑踩空不幸落水，消防獲報後速派員前往，但鄒生被救起時已失去生命跡象，經送醫急救，下午3點半在取得家長傳真授權後拔管，宣告死亡。

屏科大23歲鄒姓澳門籍學生，14日上午9點許與印尼籍林姓同學一同前往泰武鄉武潭瀑布玩水，未料期間鄒男疑踩空，不幸落入溪中。林生見狀急報警，消防10時03分接獲通報速前往救援，一到現場，分隊長立即跳下水尋人，很快在溪邊的一塊大石頭旁找到溺水的鄒男，但鄒男被救起時已失去生命跡象，經CPR搶救後馬上送醫。

▲屏科大23歲鄒姓大學生，14日上午與同學一同至武潭瀑布戲水不幸溺斃。（圖／記者陳崑福翻攝）

鄒生在醫院因情況未見起色，在取得家長傳真授權後拔管，下午3點半宣告死亡。林生表示，他不知道鄒生不會游泳也不熟悉水性，2人今天原本是想趁夏避暑，所以才上網Google找到該景點，沒想到卻發生憾事。而目前屏科大校方人員獲悉後，已介入協助處理相關事宜。

武潭瀑布位在泰武鄉武潭溪的源頭處，雨季時節，水量非常豐沛，第1層瀑布高約25公尺，氣勢磅礡，水瀑聲轟隆巨響震耳欲聾，下游石縫處有人在做SPA水療，再往前行約100公尺，經右側小路，走約10分鐘，就可到達第2層瀑布流域，也就是武潭瀑布群。每年夏季，都吸引許多遊客到此戲水消暑。

▲屏科大23歲鄒姓大學生，14日上午與同學一同至武潭瀑布戲水不幸溺斃。（圖／記者陳崑福翻攝）