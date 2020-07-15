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洗澡水「有蟲」！糞色自來水驚現有機生命體...居民洗碗嚇到驚聲尖叫

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▲▼南韓仁川市西區居民，在自家蓮蓬頭濾水器發現幼蟲。（圖／翻攝自Instagram@ccanmi_home）

▲南韓仁川市西區居民，在自家蓮蓬頭濾水器發現幼蟲。（圖／翻攝自Instagram@ccanmi_home）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓仁川市西區去年5月爆發「紅水事件」，只要打開水龍頭，便能見到受汙染的紅色自來水流出，畫面相當驚悚；然而近幾日，又有居民向政府投訴，在紅色的自來水中發現不明幼蟲，且就連江華島也有住戶在蓮蓬頭淨水器發現幼蟲。

目前仁川市府尚未找出原因，已先停止西區一帶校園的供水、供餐。

綜合韓媒報導，仁川市上水道事業本部西部水道事業所15日表示，從9日起至14日晚間，共有23起以上住戶在自來水中發現不明幼蟲。據統計，西區堂下洞6起、元堂洞3起、旺吉洞1起，根據調查結果，可以在自來水中發現幼蟲的活體。

根據統計，自來水品質發生問題的淨水廠位於西區公村洞，估計其供水區域上的26萬1千戶、63萬5千多名住戶早從去年至今便將紅色的自來水喝下肚。

就有富平區三山洞的居民在地區論壇發文表示，「我打開水龍頭準備洗碗，卻發現幼蟲漂浮在水上。」

西部水道事業所目前正在進行更進一步的調查，推測活體幼蟲可能從外部流入自來水內，或是公村洞淨水廠所使用的活性炭過濾器，可能是助長幼蟲繁衍的原因。

▼從自來水中分離出紅色異物

另外，仁川市江華郡也有居民14日晚間在家中蓮蓬頭濾水器發現蟲體。居民上傳照片，發文表示，「看到最近仁川市西區住戶在自來水發現幼蟲的新聞後，我心血來潮到家裡浴室檢查，卻同樣在蓮蓬頭濾水器內發現幼蟲，當下我嚇到起雞皮疙瘩、驚聲尖叫。」

據悉，江華郡同樣使用公村洞淨水場所過濾的自來水。

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日韓要聞南韓仁川自來水西區幼蟲活體

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