北韓「零確診」經得起考驗！WHO駐平壤代表比讚「背書」：千人受檢皆陰性

▲北韓致力於研發疫苗、消毒劑等對抗新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）官方日前表示，已完成新冠肺炎（COVID-19）疫苗研發，將考慮投入第三階段人體臨床實驗。世衛組織再度為宣稱「零確診」的北韓背書，表示北韓境內已有1100人以上接受篩檢，目前仍未傳出確診者。

世衛組織駐北韓代表薩爾瓦多（Edwin Salvador）接受《自由亞洲電台》（RFA）採訪時表示，「北韓直到9日為止，共有1117人接受篩檢，結果皆為陰性。」

薩爾瓦多補充道，「目前共有610名持有北韓國籍者仍在隔離階段，他們的工作地點大部分位於南浦港，或是連接新義州與中國遼寧省丹東間的陸路。北韓目前已將曾與外界接觸的勞工，以及所有從境外搬入的物品通通進行隔離。」

薩爾瓦多解釋，為對抗新冠病毒仍可能在境內一觸即發，北韓當局嚴格實施保持社交距離，「在公共場所必須義務配戴口罩，所有公眾大型活動與聚會皆被當局延期甚至禁止；而包含幼稚園的各級學校已先行放暑假，假期達2個月以上。」

《自由亞洲電台》指出，從7月2日至9日間，共有341人被隔離；然而將時間再往前推算一個禮拜（6月25至7月2日），卻只有165人遭到隔離，數據成長相當迅速。

▲目前北韓國民中仍有610人正接受隔離。（示意圖／達志影像／美聯社）

根據《朝鮮日報》，儘管目前北韓仍宣稱國內無確診者、也無患者死亡，不過部份專家學者卻抱持懷疑的態度，因為早在5至6月間，就有份報導指出北韓疫情逐漸惡化，甚至傳出5百多人死亡。

南韓某不具名地政府消息人士發表相關看法，「北韓之所以不斷宣稱零確診、零死亡，是因為其國內疫情擴散已到了無法控管的地步，為安撫居民們的不安，才會進行荒謬的大內宣。」

金正恩本月2日曾在政治局擴大會議誇耀「零確診」，卻也同時呼籲若稍有輕忽，可能招來致命危機。有分析指出，金正恩不斷在政治會議上強調防疫，可能顯示北韓疫情不斷惡化中。

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