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大火吞噬寵物繁殖場！120多隻狗「來不及逃」慘燒成灰...還有4座狗肉農場

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▲▼南韓金浦市月串面與碎岩里交界，有許多犬隻繁殖場。（圖／翻攝自Naver Map街景）

▲南韓金浦市月串面與碎岩里交界，有許多犬隻繁殖場。（圖／翻攝自Naver Map街景）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道金浦市月串面一間狗隻繁殖場21日上午10時39分（當地時間）發生大火，造成120多隻狗當場慘遭燒死、80多隻狗嗆傷、70多歲的女性業者2度灼傷的慘劇。由於繁殖場內的犬隻大多被鐵鍊綑綁，行動受到控制，在無法逃生的情況下，使得傷亡數急遽攀升。

根據韓媒《News1》報導，金浦消防署出面表示，繁殖場內的一棟貨櫃屋慘遭燒毀，大火持續延燒1小時40多分鐘才被撲滅，研判是電線走火，「業者的手臂出現2度灼傷，除此之外尚無其他人傷亡，由於繁殖場內的犬隻大部分是寵物犬，目前仍在調查損失金額。」

《世界日報》指出，該地與隔壁的碎岩里除了有多座寵物犬的繁殖場外，甚至有專門飼育食用犬隻的繁殖場，光是碎岩里就有4座相關繁殖場。多座繁殖場散步在鄉間小徑上，狗籠被鐵鍊層層包圍，周遭沾滿屎尿、環境髒亂，充滿著噪音與撲鼻惡臭，不少犬隻因無法承受如此髒亂不堪的環境而生病、死亡。

對業者而言，只有母狗不停懷孕、生產才能賺錢，且寵物店或顧客都只愛好體型嬌小的幼犬，因此會餵母狗服用催情劑，讓母狗一輩子都在交配、懷孕、生產，無限輪迴，不是牙齒全數掉光、就是生病、衰老等死。

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