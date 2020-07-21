分攤軍費兜不攏！美韓防長「熱線50分鐘」談軍演：從未說過裁減駐韓美軍

▲美韓兩國國防部長21日上午7時進行電話會談。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國防部長鄭景斗（정경두）與美國國防部長馬克•埃斯柏（Mark Thomas Esper）於21日上午7時（首爾時間）進行約50分鐘的電話會談。雙方就8月中的美韓聯合指揮所軍演、移轉戰時指揮權、防衛費分擔等議題進行意見交換，不過卻未取得具體協商成果。

南韓國防部消息人士態度堅決地表示，雙方在電話會談中從未提及裁減駐韓美軍、韓日軍事情報導護協定（GSOMIA）等議題，「今天雙方從未討論關於裁減駐韓美軍一事，不管是昨天、今天，或是未來的何時，絕對不會有機會討論到此議題。」

南韓總統文在寅欲從美方接收戰時指揮權，為儘早實現戰時指揮權之移轉，原訂8月的聯合指揮所（CPX）訓練中實行完全運用能力（FOC，完全作戰能力）評估，計畫從美國調遣現役與預備役軍人。然而受新冠肺炎（COVID-19）疫情波及，美軍來韓須接受隔離2周，目前雙方仍就演習規模等相關細節進行商議中，可能會縮減軍演時美國本土增援兵力。

根據韓媒《News1》，南韓國防部消息人士指出，目前須先觀望疫情走向、決定美國本土增援兵力的規模，才能緊接著討論軍演細節。依照過往美韓聯合軍演慣例，美方會派出數百名軍人抵達朝鮮半島，原訂8月中旬實施的軍演，可能會跟著隔離日程做微調，不排除延後至9月實施。

根據《韓聯社》，雙方在電話中針對朝鮮半島安保情勢進行意見交換，重申致力達成北韓完全的無核化、朝鮮半島永久和平之立場。

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