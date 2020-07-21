　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

休息室遭槍殺！日本超市女經理與2員工冤死25年　疑尋獲懸案凶槍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 開槍,槍殺,彈孔,槍擊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲警方找到疑似作案的槍枝。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／綜合報導

日本東京都八王子市1995年發生一起槍擊案，造成3名女性死亡，然而經過25年漫長的追查，警方仍無法查明真相，找到兇手，這起案件也因此成為懸案。《共同社》報導，警方2009年曾在查緝其他案件時，找到疑似是這起槍擊案的涉案凶器，然而持槍人士卻堅決否認犯行，更不肯透露槍枝從何而來。警方判斷，該名嫌犯應該與本案無直接關係，但會持續追查真相。

綜合日媒報導，1995年7月30日正好在東京八王子一間超市值班的47歲女經理以及2名高中生工讀生在下班後，進入員工休息室進行後續作業。而當天女經理曾拜託友人來店內接她下班，眼看時間越來越晚，該名友人卻遲遲等不到人，因此只好進門找人。等到女經理友人走進店內後，才發現3人皆中彈，倒臥在員工休息室內，送醫後不治身亡。

警方接獲通報趕往現場後，曾在現場採集到鞋印與指紋等證據，並根據子彈特徵推敲出凶器可能是.38口徑的菲律賓製Squires Bingham手槍，然而由於種種原因，警方依舊沒有找到兇手，整起案件也就此成為一樁懸案。

警方21日透露，警視廳2009年曾從一名暴力組織的男性成員手中沒收一把菲律賓製Squires Bingham手槍，警方經調查後發現，這把手槍的膛線與1995年那起懸案的膛線十分相似，懷疑兩案有關係，因此針對該名暴力組織成員進行審訊。不過這名暴力分子堅決否認涉案，他更揚言，「我絕對不會告訴你們這把槍是從哪裡來的。」

警視廳表示，這名男子目前正在為另一起案件服刑，雖然警方認為他與這起槍擊懸案有直接關係的可能性極低，但仍會持續深入調查。

►當吃貨最幸福！

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
快訊／彰濱半導體化學實驗室「測試笑氣」爆炸！2人輕重傷
白T男走廊「後仰跳投」下秒摔出欄杆墜樓　超駭人影片曝光
500萬雪佛蘭車主身分曝！山路遭撞左側全刮爛..修車費賠慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓「零確診」經得起考驗！WHO駐平壤代表比讚「背書」：千人受檢皆陰性

加拿大上空驚現「圓盤狀不明物」！　UFO專家：外星人對機場超有興趣

東京新增237例！住院人數20天暴增3倍　

9歲女童玩「鬼魂遊戲」吊窗簾上！　爸媽離家幾分鐘…「揭簾見屍」傻了

20歲物理系女大生「太害怕口試」上台前輕生　父母怒告學校

休息室遭槍殺！日本超市女經理與2員工冤死25年　疑尋獲懸案凶槍

北極熊80年內面臨滅絕！冰層減少難覓食...體重下降削弱生存

菲律賓解封疫情反撲「確診增4倍」！　杜特蒂警告：不戴口罩全逮捕

4歲女童拿電線卻誤抓「劇毒眼鏡蛇」　媽目睹驚險畫面嚇壞！

北韓1千萬人餓到發慌！金正恩建議「吃烏龜」減肥治百病：40天減10公斤

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

北韓「零確診」經得起考驗！WHO駐平壤代表比讚「背書」：千人受檢皆陰性

加拿大上空驚現「圓盤狀不明物」！　UFO專家：外星人對機場超有興趣

東京新增237例！住院人數20天暴增3倍　

9歲女童玩「鬼魂遊戲」吊窗簾上！　爸媽離家幾分鐘…「揭簾見屍」傻了

20歲物理系女大生「太害怕口試」上台前輕生　父母怒告學校

休息室遭槍殺！日本超市女經理與2員工冤死25年　疑尋獲懸案凶槍

北極熊80年內面臨滅絕！冰層減少難覓食...體重下降削弱生存

菲律賓解封疫情反撲「確診增4倍」！　杜特蒂警告：不戴口罩全逮捕

4歲女童拿電線卻誤抓「劇毒眼鏡蛇」　媽目睹驚險畫面嚇壞！

北韓1千萬人餓到發慌！金正恩建議「吃烏龜」減肥治百病：40天減10公斤

店家改4次遊戲規則只因「太會敲」　他當場理論：做生意哪有在唬爛的

報復性出遊注意「恙蟲病流行中」近4週增60例集中花東、離島

彰濱半導體化學實驗室「測試笑氣」爆炸！　1員工手臂撕裂傷送醫

爸上班前「襪子放頭頂」祈福：讓我好狗運　網笑翻：忘記繞3圈

中和公寓9死縱火案　緬甸華僑判賠死者子女1166萬餘元

動滋券之亂已過！開放第2天　超過百萬民眾登記成功

改變蔬果579注重原則！營養師授新潮「彩虹飲食法」　腸道菌生成有效控管食慾

客廳驚見巨型「洋芋片怪客」　貪吃大頭被卡住...爸傻眼：么鬼啊

他4秒賺你1年薪水！　世界一半財富掌握在26人手上

只賣到8/31！八月堂「芒果可頌」新上市　酸甜芒果泥咬下就炸出

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

翁「垂頭癱死博愛座」乘客伴屍數小時

戴套上陣老婆還是懷孕！他衝浴室驚見「滿滿貓抓痕」

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

即／英國宣布：即起中止引渡香港

《半澤直樹2》首集創高收視率　螢幕出現台灣字眼

「谷歌更新」先別點！小心個資外洩

性愛學家「全裸」死床上　一旁詭放名牌包、連身裙

即／「2500萬人染疫」...伊朗衛生部急回應

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

牛津疫苗免疫反應　9月生產百萬劑

21歲妹咬球球當狗　月收百萬！

「7屍橫躺巴拿馬湖畔」警調查過程發毛

更多熱門

相關新聞

北韓千萬人快餓死！金正恩建議「吃龜」減肥

北韓千萬人快餓死！金正恩建議「吃龜」減肥

北韓（朝鮮）在全球爆發新冠肺炎（COVID-19）後緊急封鎖朝中邊境，加上原本國際間對北韓的制裁，導致其國內白米、玉蜀黍、肉、魚等食糧不足，民生物資嚴重短缺，近半數國民營養不良。為解決日益嚴重的飢荒問題，北韓最高領導人金正恩竟異想天開建議民眾吃烏龜，以解決口腹之慾。

美韓防長「熱線50分鐘」：未討論裁減駐韓美軍

美韓防長「熱線50分鐘」：未討論裁減駐韓美軍

死前想來「最後一次」...惡狼性侵女室友！

死前想來「最後一次」...惡狼性侵女室友！

南韓物流中心「爆炸」起火！5人葬身火窟

南韓物流中心「爆炸」起火！5人葬身火窟

妻失聯崩潰報警　21歲兒淡定回：我載去燒了

妻失聯崩潰報警　21歲兒淡定回：我載去燒了

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

家長會長帶頭霸凌　畢典致詞「公審」自閉男童

更多

最夯影音

更多
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面