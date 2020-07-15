改裝車深夜橫行擾民吵翻天　金山警、環聯合攔檢取締開罰

▲改裝車深夜橫行擾民吵翻天，金山警與環保局聯合攔檢取締開罰。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山警分局因應「暑期青春專案期間」防止青少年危險駕車及改裝噪音車擾民，於12日凌晨會同環保局聯合稽查路檢，針對萬里、金山及石門區臺二線淡金公路及臺二甲線陽金公路等車聚熱點，設站稽查取締改裝噪音車輛、超速、危險駕車等違規，共計開出取締噪音車29輛（汽車15輛、機車14輛）。

金山警分局表示，7月初迄今共計攔查車輛400多輛，開出多張違規罰單，包括有2件危險駕車、33件無照駕駛、1件變更車體設備、稽查通報（裁罰）噪音車111輛。

▲ 金山警一夜攔查取締噪音車29輛。

金山警分局於轄內重要路段及改裝噪音車輛易聚集的熱點，於每週五、六、日及例假日期間規劃組合警力編組攔檢稽查，藉由強化執法作為，遏止違規超速、危險駕車及改裝（噪音）車輛等歪風影響轄區治安，防制交通事故發生。

改裝排氣管除違反「噪音管制法」，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上2萬4000元以下罰款。金山警分局將持續加強取締各項交通違規及稽查噪音車通報環保局裁罰。

分局長陳永昌呼籲用路人請遵守交通規則，快樂出遊平安回家，共同維護交通安全與居民的安寧。

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