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公部門歷史最悠久！典唱新北15年　勞工之星歌唱大賽報名起跑

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▲ 公部門歷史最悠久！典唱新北15年 勞工之星歌唱大賽報名起跑。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 公部門歷史最悠久！典唱新北15年，勞工之星歌唱大賽報名起跑。孔鏘老師（左）、勞工局長陳瑞嘉（中）、曾獲活力之星組冠軍呂曉倩呂曉倩（右）。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

喜愛歌唱的勞工朋友請注意！新北市勞工局14日舉行「2020年勞工之星歌唱大賽」啟動記者會，由勞工局長陳瑞嘉與活動代言人孔鏘老師進行啟動儀式，宣布活動正式起跑。從7月15日至8月14日展開為期1個月的報名，千萬不要錯過發光發熱的機會。

勞工局長陳瑞嘉致詞時表示，為了讓更多人有機會參賽爭取榮譽，今年比賽規則限制歷屆各組冠軍不得報名，另外獎金也加碼，前三名獎金都各拉高5000元來增加參賽誘因，希望讓疫後「悶了很久」、喜歡唱歌的勞工朋友能夠多多報名，唱歌紓壓，讓更多好聲音被聽見，也期待報名人數能夠突破往年紀錄。

連續5年擔任代言人的孔鏘老師表示，他參與電視台歌唱節目評審十餘年，時常遇到「勞工之星歌唱大賽」的優勝者，顯見新北有很多實力堅強的好歌喉。孔鏘老師也打趣說，希望這份代言工作「能再加一個零」，繼續代言50年。

今年已邁入第15年的勞工之星歌唱大賽，是公部門歷史最悠久的賽事，勞工局除了時時維護勞權及工安，也相當重視勞工的休閒娛樂，為鼓勵勞工朋友踴躍參與，今年獎金更加碼至冠軍3萬元、亞軍2萬元、季軍1萬5千元、殿軍1萬元，還有最佳造型、最佳台風、最佳啦啦隊等獎項，總獎金高達21萬元，希望勞工朋友共襄盛舉。

活動辦法請蒐尋「2020年勞工之星歌唱大賽」，或上官網：www.ntpcstar2020.com.tw查詢，或電洽：02-2325-3869張先生。

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