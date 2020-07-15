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青春山海線嗨漁港　草里釣魚吧第一波15日開放報名

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▲ 青春山海線嗨漁港 草里釣魚吧第一波15日開放報名。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 青春山海線嗨漁港！草里釣魚吧第一波15日開放報名。（圖／新北市漁業處提供）

記者郭世賢／新北報導

石門區「草里漁港」是北台灣著名的垂釣天堂，新北市政府為推動漁港轉型活化，推動青春山海線嗨漁港−草里釣魚吧一系列活動免費玩，非常適合全家大小在夏日夜間共享親子之樂，誠摯邀請大朋友小朋友一起來草里漁港，闔家歡樂盡享夜漁港好風光。

漁業處表示，草里釣魚吧第一波將在26日下午4時啟動，當日活動有夜間親子釣魚、親子炭烤、垂釣天堂拍賣會、港邊音樂會、魚拓體驗等，同時規劃有年輕族群喜愛的胖卡市集及行動啤酒車等，為讓親子體驗釣魚樂趣，現場聘請專業老師巡場指導垂釣技術。同時可將自己釣到漁獲或自拍賣會取得的鮮美漁貨現場炭火燒烤；不間斷的音樂會則增添海港垂釣樂趣。

漁業處表示，考量場域空間、食材數量及安全性，當日親子釣魚、親子炭烤及魚拓體驗有數額限制，7月15日早上10時統一開放網路搶先線上報名，先搶先贏，其中夏日夜間親子釣魚共50組，親子炭烤共70組；魚拓體驗部分有下午5時至下午6時及晚上8時至晚上9時兩場次，每場次20組，共40組名額。貼心提醒炭烤部分，漁業處將提供每組有烤爐及四人份之魚輪、甜不辣、玉米、烤肉醬、蔥、將、蒜等食材，主食及其餘食材仍請自備。

活動當日仍提供限量現場報名，親子釣魚、親子炭烤及魚拓體驗活動統一在當天下午3時開放現場報名（數量有限）；其中親子釣魚、親子炭烤各有30組名額，魚拓體驗則有20組名額；因現場開放名額有限，請有興趣的民眾先以網路為主並及早報名完成，避免錯過。活動報名網址：www.tsaoli-fishing.com.tw，活動詳情請洽活動專線：02-8521-5016。

農業局長李玟表示，本次草里釣魚吧系列活動將結合藝術觀光美學與垂釣天堂打造草里漁港全新形象，使漁港成為親子遊憩及年輕族群出遊的觀光亮點，並開創漁港轉型新經濟。

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