▲ 新北永和里長林葉成夫妻守護地方，自掏腰包頒獎助學金逾200萬元。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市永和區保順里長林葉成與妻子葉佩璉，年輕時從菜市場擺攤賣服飾打拚到今事業有成，擔任里長後積極回饋地方，開辦「里長獎學金」，10年來頒發超過200萬元，受惠學生逾千人，更屢有學生受激勵考上台大，建中、北一女等第一志願名校，愛的善循環在地方蔚為美談。

永和保順里長林葉成外表剛毅、不善言辭，身後卻藏著一雙溫柔推手妻子葉佩璉，兩人結褵40年，年輕時租攤位賣服飾，憑誠實信用好口碑獲好評，之後有了店面，更長期捐助社福團體及弱勢家庭善款與物資。2006年林葉成在妻子的支持下，參選里長並當選，開始一人當選全家服務的政治路。

自小出身貧困農家的林葉成，有感於求學期間苦無資源，擔任里長後，將心比心，自掏腰包開辦「里長獎學金」，分國小組600元、國中組1000元、高中組1200元、大學組1500元，每次頒發約20多萬元，表揚百餘名學子，凡設籍里內一年以上、成績達標準的學生都可提出申請。

▲ 林葉成開辦獎助學金以來，從最初的60位受獎到2019年130位受獎。

林葉成開辦獎助學金以來，從最初的60位受獎到2019年130位受獎，人數倍數成長，學生成績也逐年提升，每年皆有3到5名學生考上台大、建中、北一女、師大附中等第一、二志願名校，締造鄰里間高升學率佳績。

另外，里長夫人葉佩璉更發揮巧思，親自設計獎牌、準備禮品，用愛與行動鼓勵學生。林葉成欣慰又驕傲的說「我們以孩子為榮，期盼孩子們長大後，能回饋鄉里、造福社會，讓愛循環下去！」

除開辦獎學金，林葉成也長期捐助永平國小籃球隊及美術班活動經費，讓孩子們能順利出賽，尤其征戰屢創佳績的籃球隊，更培育出黃建智、陳又瑋等多位國手，讓林葉成深感與有榮焉。

出錢以外，林葉成同時擔任永平國小導護志工，每日不分晴雨，7點準時到學校報到，站在路口護送學童上學，他說，孫子也就讀永平國小，看到一個個孩子，就像自己的孫子一樣，每聲「爺爺早安！」就是最好的回饋，希望孩子們都能平安上學、快樂成長。

民政局長柯慶忠表示，保順里是永和區人口最多的里，林葉成連任4屆里長，長期熱心公益，曾獲新北市特優里長表揚。他不僅自掏腰包鼓勵莘莘學子向學，也關懷弱勢家庭、辦理老人共餐，夫人並長期擔任志工關懷獨居長者，里政深受地方肯定。

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