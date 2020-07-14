台南、高雄警局長遭拔官　侯友宜：治安好壞不是單一人的責任

▲新北市政府警察局新莊分局昌平派出所新建工程落成啟用，市長侯友宜、議長蔣根煌出席剪綵祝福。（圖／新北市政府提供）

記者黃巈禾／新北報導

高雄舞廳發生殺人命案、台南10日內發生2起槍擊案，造成治安疑慮。行政院長蘇貞昌13日上午撂重話要縣市警局長負責，警政署證實已報請內政部職務調整。對此，曾任警政署長的新北市長侯友宜14日提到，治安好壞不是單一人的責任，中央、地方首長與警察要共同扛責任。

侯友宜上午出席新莊分局昌平派出所新建工程落成啟用典禮，針對2名警局長被拔官一事，他會後受訪表示，自己在警界第一線服務20年以上，深知警察的辛苦，很多警察24小時不眠不休，日夜顛倒，以派出所、警察局為家，很少回到家跟家人團聚，希望外界疼惜、愛護、照顧警察，提供更好的配備與環境，讓警察毫無罣礙全力捍衛治安。

侯友宜指出，一個治安的好壞，決定於整個體系在運作過程當中，最重要的是治安裡面有兩個方向，一個是預防，一個是偵查，警察偵查百分之百要負起責任，要快速；在預防方面，一定是地方首長跟警察第一線的同仁要並肩作戰。

▲新北市政府警察局新莊分局昌平派出所新建工程落成啟用典禮。（圖／新北市政府提供）

侯友宜認為，中央警政人事一條鞭，一個地方的好壞，從中央到地方首長，到第一線最辛苦的警察，三方面都要共同扛起責任，最重要讓市民的整個治安環境要變得更好，至於新北市的治安，他一定會扛起責任，但是警察同仁的辛苦更要給予包容關懷，讓他們毫無罣礙能夠全力捍衛治安。

對於蘇貞昌的作法是否有疼惜警察，侯友宜回應，警察在這段期間，從防疫到治安的掃蕩，包括振興經濟的三倍券，都要出動警力來守護治安，這些大小事沒警察，沒一件事情辦得好，因此，要好好的照顧、疼惜警察，不要忘了，治安警察也有相對的責任，地方首長包括中央也要跟警察並肩作戰。

針對台南、高雄警察局長被拔官，是政治考量還是治安考量，侯友宜說，中央在整個警政人事上，相信有一定的考量，他給與尊重，但整個考核評核的過程當中，一定要站在警察立場，考量捍衛治安所付出的心血。

侯友宜強調，一個治安好壞，絕對不是單一是誰的責任，是大家要扛起來的責任，好好的疼惜警察、包容警察、關懷警察，支持警察，做警察最好的後盾。