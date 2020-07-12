六都列席行政院會因疫情暫停　侯友宜喊話中央：期待疫情後再召開

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者楊蕓／台北報導

新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦12日上午共同出席登山步道串聯活動，針對台北市長柯文哲昨天抱怨，六都列席行政院會因疫情暫停，後來也沒有恢復，認為應該要留下一個溝通管道。對此，侯友宜受訪時也喊話中央，期待行政院會在疫情後要再召開，樂於跟行政院一起並肩作戰。

台北市長柯文哲11日前往雲林市政交流，受訪時忍不住抱怨，「本來我們那個行政院（院會）六都可以列席，後來因為疫情暫停，後來好像就沒有恢復了」，雖然不一定說每次市長親自出席，不過留下一個可以溝通的管道也不錯，他認為不管是要實體會議還是線上會議，至少讓六都可以參加。

侯友宜也表示，行政院會對六都而言是一個非常重要的溝通管道，期待行政院會在疫情後要再召開，「如果能夠再邀六都參加，我們都樂於跟行政院一起並肩作戰，為我們六都一起來努力。」

而侯友宜致詞時突然向台下的鄭文燦喊話，「我知道鄭市長爭取預算很厲害，蘇院長對你都是百依百順」，對此，侯友宜受訪時補充說，鄭市長也好、蘇院長也好，中央跟地方一定一起合作，新北市的人均預算在六都裡面是最少的，一年才4萬4，隔壁的台北市大概6萬4，但新北市人口有402萬，土地面積是台北8倍大，因此新北市資源是比較不足，往往都需要仰賴中央的支持，自己也要更加地努力，一定要跟隔壁的縣市合作，讓資源共享，「在資源分配上我會更加努力。」