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下一任新北市長？ 侯友宜信任度超越藍綠87.4%　支持度壓過陳時中

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▲▼新北市長侯友宜、衛福部長陳時中。（合成圖／ETtoday資料照）　

▲新北市長侯友宜、衛福部長陳時中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／綜合報導

新北市長侯友宜上月才剛拿下「五星市長」的殊榮，上任近兩年來施政表現受到市民信賴，根據《美麗島電子報》最新民調顯示，有87.4％市民信任侯友宜，且在下一屆的市長人選中，侯友宜仍以82.4％的支持度，贏過高人氣的衛福部長陳時中。

《美麗島電子報》民調指出，新北市民眾有87.4％信任侯友宜，比11個月前增加13.3個百分點，有5.7％表示不信任，比11個月前減少8.5個百分點。經由交叉分析顯示，新北泛藍民眾有92.9％信任侯市長，中立民眾86.6％信任侯市長，受訪的民眾黨支持者更是全數信任侯市長，即使泛綠民眾也高達85.1％表示信任侯市長（比2019/8民調增加23.1個百分點，而不信任的則減少20.0個百分點）。

另外，《美麗島電子報》調查指出，在侯友宜、陳時中、行政院長蘇貞昌、民進黨立委蘇巧慧、前高雄市長韓國瑜4人當中，新北市民認為誰最適合擔任下一屆市長？侯友宜82.4％、陳時中36.8％、蘇巧慧12.0％、韓國瑜10.9％，認為都不適合的有3.6％，未明確回答有6.1％。另言之，新北市民眾雖有66.8％對陳時中有好感，但其中僅過半數認為陳時中適合擔任下一屆新北市長。

《美麗島電子報》交叉分析顯示，新北市各群民眾壓倒性的認為現任市長侯友宜比其他3位適合擔任下一屆新北市長，即便是泛綠民眾也明顯持此看法。就新北市民眾的政治立場而言，泛藍民眾91.1％認為侯友宜最適合，泛綠民眾80.5％認為侯友宜最適合、其次陳時中49.5％，民眾黨支持者有87.8％認為侯友宜最適合，至於中立民眾80.3％認為侯友宜最適合、其次陳時中33.5％。

《美麗島電子報》委託戴立安分析，調查委由畢肯市場研究股份有限公司執行電訪，調查對象為設籍新北市年滿20歲的民眾，由訪員於2020年7月6日至7月7日進行的電腦輔助電話訪問，成功完訪1070人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

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