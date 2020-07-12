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快訊／永和文化路塌陷持續搶修　侯友宜：最遲週四讓住戶搬回來

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記者楊蕓／台北報導

新北市永和文化路11日上午發生一起施工意外，一處住宅新建工程因施工不慎，造成路面塌陷，導致瓦斯漏氣，而周遭民宅外牆因此受損、歪斜，所幸無人受傷。目前現場持續灌漿回填，新北市長侯友宜中午赴現場視察時表示，灌漿過程中沒那麼快、沒那麼順利，因此稍微耽誤一點時間，加上未來要把管線恢復，「預計最遲禮拜四可以讓住戶搬回來，越快越好。」

▲▼永和文化路塌陷空拍畫面。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲永和文化路塌陷空拍畫面。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北永和文化路113巷一處集合住宅新建工程11日上午10時39分疑因施工不慎造成地面塌陷，造成鄰近民宅建築物結構受損，主要影響6棟30戶，疏散65人，預防性疏散50戶38人，共計80戶、103人，目前安置於永和區2處旅社，所幸無人受傷。

侯友宜12中午抵達塌陷現場視察，他受訪時表示，今天在緊急搶救中心再度開會，目前整個地基灌漿一天多，相對比較穩定，66戶住戶結構目前沒有危害，灌漿過程中沒那麼快、沒那麼順利，因此稍微耽誤一點時間，加上未來要把管線恢復，「預計最遲禮拜四可以讓住戶搬回來，越快越好。」

侯友宜昨日獲悉後趕赴現場勒令停工，並表示他將要求業者負起責任賠償損失，市府則會協助居民監督、把關。侯友宜12日上午受訪時表示，目前在鑑定當中，「建商一定有他要負起的責任」，他強調，現在要先把危害降到最低，先進行搶救，因此現場一直在灌漿，晚一點會去看灌漿程度，「目前危險已經排除，會儘速把工程恢復原狀，讓居民安心回到家，大家會一起努力。」

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