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蘇貞昌親曝「臉太白」真相：很漏氣！30倍CC霜抹臉...回家被太太狂唸

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▲蘇貞昌塗太多CC霜臉「超白」。（圖／翻攝自林佳龍臉書粉專）

▲蘇貞昌塗太多CC霜臉「超白」。（圖／翻攝自林佳龍臉書粉專）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌11日赴新北市視察衝浪基地，卻被媒體捕捉到「臉太白」的畫面，在女兒蘇巧慧爆料下才知道真相是蘇貞昌誤用了太太的CC霜。蘇貞昌13日出席活動受訪時笑喊自己「很漏氣」，還自爆回到家被太太一直唸。

面對媒體提問是不是不小心「塗太白」，蘇貞昌害羞笑答，「不是不小心，是很漏氣。因為我也沒有擦這種的經驗，我承認我不懂很多事情，現在我更承認我也不懂這些化妝品，這些化妝品都是巧慧她們買給媽媽的，平常也不是我在用。」

蘇貞昌還原真相，「那天太太就是好心，說那麼熱的天氣又去海邊，一定要塗防曬油，就給我一瓶，我也不知道這是怎麼塗，因為太早塗沒有用，就下車以前塗，我就滿手倒了一掌通通給它塗上去，我也不是照著鏡子化妝，我後來看你們播出影片，我才知道我好慘！」

蘇貞昌說，自己也是回到家裡後，被太太一直唸，「她說你到底是怎麼塗的？她還示範給我看，說是一點防曬就一直弄均勻。她是一點，我大概有20、30倍，我是一手掌這樣就把它抹上去，所以拍謝啦，很不好意思。」

此外，當天蘇貞昌也在半路被新北市長侯友宜「攔車打招呼」，「侯市長那一天其實是很親切，因為他也很趕，我也很趕，他看到我的車子馬上揮手，我馬上停下來，大家稍微聊了一下，就這樣。大家都也看到，我們其實彼此感謝很多，也互相加油打氣。」

至於行政院院會因疫情暫停邀請六都市長列席，何時會重新開放？蘇貞昌回應，「我們都知道，行政院會有邀請六都市長列席，我們也都體會市長們都非常忙，也看到防疫期間更忙，所以在防疫期間，一方面也基於人數控制等，這段期間沒有邀請，未來疫情穩定，市長們有表示意願，我們就再來排。」

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