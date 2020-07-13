週末去哪玩不塞車？　侯友宜推出「微笑山線」揪全家去玩山

▲新北市政府舉行「新北微笑山線親子玩山趣」記者會，新北市長侯友宜、荒野保護協會榮譽理事長李偉文、新北市議員洪佳君、新北市議員江怡臻皆出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／新北報導

面對後疫情時代來臨，新北市政府觀光局繼「青春山海線」、「淡蘭古道」後，13日再推出「微笑山線」，串連新北南部9地區，串連成微笑曲線的登山步道，主打不塞車，兼具環保、減碳。新北市長侯友宜更親自出席記者會，邀請6到12歲小朋友跟全家一起，輕鬆舒服的搭乘大眾運輸，近距離接觸山林，讓親子關係能更緊密。

新北市府先前推出「青春山海線」、「淡蘭古道」之後，觀光局為因應後疫情時代，持續打造旅遊品牌，推出「微笑山線」，串連新北南部包括：樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、深坑、石碇，以及平溪等地，所呈現的微笑曲線登山步道。

本次「微笑山線」的核心精神，環繞在「親山」、「親近」、「親密」，希望親子家庭可以把握新北市「親山」的特性，可以「親近」自然及人文，打造人與人、人與環境的「親密」關係。

▼新北市政府推出「微笑山線」，串連新北南部9區，包括：樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、深坑、石碇、平溪等，呈現出微笑曲線的登山步道。（圖／新北市政府提供）



侯友宜表示，「微笑山線」從樹林、鶯歌、三峽、土城，到中和、新店、深坑、石碇、平溪，整個剛好構成新北市最美麗的山林步道。他說，這些山林步道有自然、人文、生態景觀，可以讓孩子們，從6到12歲，全家一起，非常輕鬆舒服的搭乘大眾運輸，近距離就可以接觸山林，讓親子關係能更加緊密。

侯友宜表示，歡迎大家到「微笑山線」，最近有四條步道會開放跟所有的好朋友體驗8種不同山林步道跟生活，大家一起來分享，讓新北市每一個市民在近郊就可以享受到美麗的風光美景。

侯友說，「微笑山線」最主要是一個親子步道，大家可以安心在很短的時間以及距離裡面，可以走完的美麗的自然生態的步道，所以只要搭大眾運輸，都一定在一個小時內就可以達到，而且步道的安全性還有私密性，以及有很多的豐富的自然景觀生態，可以讓孩子們非常開心的一面玩樂，一面把步道走完，開心的過一天。

侯友宜說，大家可以更舒服遠離3C產品，讓身體更健康、更快活，更重要可以認識新北市很多的人文，以及歷史留下的軌跡，讓大家懷舊、讓大家記得這條山林步道是有生命。

▼新北市政府新北微笑山線親子玩山趣記者會，新北市長侯友宜、荒野保護協會榮譽理事長李偉文皆出席活動。（圖／記者湯興漢攝）

