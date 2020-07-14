　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市新校園運動全面健檢340棟校舍　再投4.5億改建5校舍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹市推動新校園運動，至今累積已投入48.5億。（圖／記者李朝煌攝）

▲新竹市推動新校園運動，至今累積已投入48.5億。（圖／記者新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅上任五年多來推動新校園運動，至今累積已投入48.5億，林智堅宣布，下一波將針對茄苳國小、港南國小、新竹市立幼兒園、光武國中、新竹國小附設幼兒園等5校，共將投入約4.5億經費進行校舍改善與新建；此外，經全面「健檢」盤整全市46校340棟校舍，耐震係數不足的校舍都已納入重建補強規劃，為全市學生打造安全又貼心的校園建築。

新竹市推動新校園運動，首先針對校舍安全性，以國教署規定的耐震係數1以上為標準，全面「到校健檢」46校340棟校舍，所有校舍都已經納入耐震補強或拆除重建或納入相關計畫，至今已完成改善29棟校舍，共有44棟持續辦理整建工程。

林智堅說，下一波校園運動，邀請師生深度參與校舍改建，讓校舍更加「貼心」符合需求，例如，光武國中師生喊出貫通校園的空中走廊，目前總計有5校，將投入4.5億經費，新校園運動目前投入金額已經累積近48.5億。

為了讓師生、建築師面對面討論，教育處舉辦109年新校園運動工作營，邀請建築師協助師生，激發更多校舍想像，新竹國小附設幼兒園、光武國中、港南國小、新竹市立幼兒園的師生代表也都與會，針對全新校舍進行發想與討論。

其中關東國小、建功國小也參與並提案，包括家長最期盼的通學步道，學生活動最需要的風雨球場。關東國小已經有將校舍結合老樹打造「鳥巢」造型樹屋成為新校園運動典範，關東國小校長李瑞剛表示，關東學生超過1500人，未來幼兒也將增班，學生上下課都常與車爭道，未來將打造周邊通學步道，讓學生上下課、家長接送也更加安全。

光武國中未來預計新增至少3成學生，校長林茂成表示，為容納更多學生因此新增校舍，又擔心壓縮學生空間，藉由師生、建築師討論後，他們提出在新校舍一樓挑高打造出風雨球場，讓學生在此活動，且為了串連各棟之間、操場，希望新增空中走廊，縮短師生移動到操場或各大樓的時間。

另外，新竹市立幼兒園長彭欣怡說，家長的接送交通動線一直是學校課題，幼兒園校舍重建，老師們提出學生接送「得來速」想法，未來園內將有一條南北向交通要道，舒緩幼兒園周邊交通，也保障家長接送幼兒安全。

新竹市副市長沈慧虹參與工作坊時也表示，新竹市以孩子需求為重，讓孩子從小看到最好生活環境，培養價值觀，未來待孩子長大，看見需要改變地方，就有改變的動力。

教育處表示，新一波新校園運動就是讓校舍更加「貼心」，目前各校師生都已經凝聚對校舍想法，未來發包後將與設計師再度研商，盼能打造出符合師生需求校舍。

ET快訊
快訊／屏科大澳門籍生武潭瀑布溺水！搶救無效　家屬傳真同意拔管
74歲男娶39名妻子　每晚「輪流睡」照順序…生94個兒女
快訊／反對台灣買「愛國者三型」！大陸宣布制裁美國軍武大廠
死是什麼感覺！「藍鯨遊戲」入侵台灣校園　家長擔憂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

振興消費來南投！　抽獎送汽車「越早消費」機會越多

「2020遊學屏東趣」親子共學6大主題　內容豐富精彩可期

3年苦練有成！水里國小女子足球隊　勇奪世界盃女子組冠軍

幸福！每人紅包600元　彰化和美發5414萬振興消費禮金

竹市萬安演習順利達成　居安思危強化危機意識

雲林縣府推出振興優先庇護　券留雲林抽獎

暢遊日月潭、水里車埕、集集線　台灣好行巴士「車埕線」亮眼開行

竹市新校園運動全面健檢340棟校舍　再投4.5億改建5校舍

林智堅訪鑫林玻璃　「夢幻水晶球」全球市佔5成

雲林郵局i郵購平台挺小農　行銷「水林大溝黃金薯」送愛助弱勢

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

梁敏婷現身節目當「通告咖」　曝和馬俊麟狀況：對他盡量信任

超扯外送員電梯開杯蓋「偷喝飲料」 監視器畫面曝...網友怒撻伐：超噁

振興消費來南投！　抽獎送汽車「越早消費」機會越多

「2020遊學屏東趣」親子共學6大主題　內容豐富精彩可期

3年苦練有成！水里國小女子足球隊　勇奪世界盃女子組冠軍

幸福！每人紅包600元　彰化和美發5414萬振興消費禮金

竹市萬安演習順利達成　居安思危強化危機意識

雲林縣府推出振興優先庇護　券留雲林抽獎

暢遊日月潭、水里車埕、集集線　台灣好行巴士「車埕線」亮眼開行

竹市新校園運動全面健檢340棟校舍　再投4.5億改建5校舍

林智堅訪鑫林玻璃　「夢幻水晶球」全球市佔5成

雲林郵局i郵購平台挺小農　行銷「水林大溝黃金薯」送愛助弱勢

程予希深V「側面全開」耍性感　王家梁「封奶」被唐禹哲摸全身

BWF回顧戴資穎2017年全英賽首冠　118年來第一位台灣女單奪冠

首例！大同剔除股東表決權違規　金管會：不得自辦股務

振興消費來南投！　抽獎送汽車「越早消費」機會越多

韓航董娘暴走虐菲傭+狂毆司機！法院輕判3年緩刑...「怪獸媽媽」低頭不語

臉書直播輕生那一刻…網崩潰通報想阻止！　英國前拳擊手陳屍家中

2020房價難定…他問「房奴跟租客誰比較苦？」　網一段話神解答

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！　爆給男友戴綠帽…「床上醜事全被挖」

冷氣吹整天眼睛超乾澀　「SMILE全飛秒雷射」成愛美近視族福音

遊武潭瀑布踩空溺水！屏科大澳門籍學生搶救無效　家屬同意拔管

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

地方熱門新聞

12生肖老鼠排第一　芭里文物館報您知

全國優質東方美人茶賽　他拿前三名

朝鑾轎鞠躬55下白沙屯媽被感動

沙鹿男女攔轎！媽祖停20秒甩尾繞路

永和天坑險吞房！百人有家歸不得…建商認了

特勤部隊退伍　李建宏種植安全的白甘蔗

萬安43號演習　人車不管制

法鼓山迴向「大悲咒」念6百萬遍

打造低碳城市　嘉市環市自行車道主線全長25公里

芒果爺爺現身「要500元我沒給」遭砸頭

南投縣議員陳昭煜停職　王秋淑遞補缺額

農遊券可買農漁產品　還能玩休閒農場

國民黨吉安鄉黨部已標售面臨搬遷　支持者感傷

強力防制大型車內輪差事故

更多熱門

相關新聞

全國國高中教師齊聚竹市

全國國高中教師齊聚竹市

新竹市城市美學發揚光大！教育部今（8）日舉辦美學與設計課程的教師培訓工作坊，邀請全國150多位國、高中教師到竹市參訪各新竹州廳、隆恩圳等公共建設。新竹市長林智堅今受邀致詞說，美感教育必須從生活中開始培養，新竹市因此將設計導入公共建設，更感謝許多優秀設計師投入。

109學年度竹苗區免試入學分發

109學年度竹苗區免試入學分發

三民國中跨領域課玩穿越

三民國中跨領域課玩穿越

竹市學子會考表現亮眼

竹市學子會考表現亮眼

「教室應該不一樣」新竹市翻轉教室風景

「教室應該不一樣」新竹市翻轉教室風景

關鍵字：

新竹市教育處

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

國3自撞驚悚瞬間曝光！轎車炸火光…熱褲女從車窗飛出

蔡桃貴被反鎖在廁所　二伯爬窗「20秒驚魂」畫面曝

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面