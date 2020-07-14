竹市新校園運動全面健檢340棟校舍　再投4.5億改建5校舍

▲新竹市推動新校園運動，至今累積已投入48.5億。（圖／記者新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅上任五年多來推動新校園運動，至今累積已投入48.5億，林智堅宣布，下一波將針對茄苳國小、港南國小、新竹市立幼兒園、光武國中、新竹國小附設幼兒園等5校，共將投入約4.5億經費進行校舍改善與新建；此外，經全面「健檢」盤整全市46校340棟校舍，耐震係數不足的校舍都已納入重建補強規劃，為全市學生打造安全又貼心的校園建築。

新竹市推動新校園運動，首先針對校舍安全性，以國教署規定的耐震係數1以上為標準，全面「到校健檢」46校340棟校舍，所有校舍都已經納入耐震補強或拆除重建或納入相關計畫，至今已完成改善29棟校舍，共有44棟持續辦理整建工程。

林智堅說，下一波校園運動，邀請師生深度參與校舍改建，讓校舍更加「貼心」符合需求，例如，光武國中師生喊出貫通校園的空中走廊，目前總計有5校，將投入4.5億經費，新校園運動目前投入金額已經累積近48.5億。

為了讓師生、建築師面對面討論，教育處舉辦109年新校園運動工作營，邀請建築師協助師生，激發更多校舍想像，新竹國小附設幼兒園、光武國中、港南國小、新竹市立幼兒園的師生代表也都與會，針對全新校舍進行發想與討論。

其中關東國小、建功國小也參與並提案，包括家長最期盼的通學步道，學生活動最需要的風雨球場。關東國小已經有將校舍結合老樹打造「鳥巢」造型樹屋成為新校園運動典範，關東國小校長李瑞剛表示，關東學生超過1500人，未來幼兒也將增班，學生上下課都常與車爭道，未來將打造周邊通學步道，讓學生上下課、家長接送也更加安全。

光武國中未來預計新增至少3成學生，校長林茂成表示，為容納更多學生因此新增校舍，又擔心壓縮學生空間，藉由師生、建築師討論後，他們提出在新校舍一樓挑高打造出風雨球場，讓學生在此活動，且為了串連各棟之間、操場，希望新增空中走廊，縮短師生移動到操場或各大樓的時間。

另外，新竹市立幼兒園長彭欣怡說，家長的接送交通動線一直是學校課題，幼兒園校舍重建，老師們提出學生接送「得來速」想法，未來園內將有一條南北向交通要道，舒緩幼兒園周邊交通，也保障家長接送幼兒安全。

新竹市副市長沈慧虹參與工作坊時也表示，新竹市以孩子需求為重，讓孩子從小看到最好生活環境，培養價值觀，未來待孩子長大，看見需要改變地方，就有改變的動力。

教育處表示，新一波新校園運動就是讓校舍更加「貼心」，目前各校師生都已經凝聚對校舍想法，未來發包後將與設計師再度研商，盼能打造出符合師生需求校舍。