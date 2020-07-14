葉世文貪污特別費、縣政費5萬餘元　再加判5年10月

▲葉世文。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

犯下多起弊案的前桃園縣副縣長葉世文，已經遭判刑14年定讞，發監執行。在2008年到2013年間，不實請領特別費、縣政業務費等共12萬餘元，再遭檢方追加起訴。一審法院將他重判8年，案經上訴，二審高等法院審理後，14日仍認定他犯貪污等罪，但高院認定他詐領金額為5萬餘元，因此改判有期徒刑5年10月、褫奪公權3年，可上訴。

葉世文因本案日前再遭監察院彈劾，送交公務員懲戒委員會議處。公懲會也在上週決議對他撤職，並停止任用2年。

葉世文（72歲）於2011年擔任營建署長期間，在「林口A7住宅案」中，收受遠雄集團總裁趙藤雄賄賂4百萬元。2013年他轉任前桃園縣副縣長後，又在「八德合宜住宅案」中收受趙行賄1600萬元。檢方之後又查出他於營建署長任內，在「新竹眷改案」尚未招標前，預先向趙藤雄期約索賄2200萬元，另外檢方也查出他帳戶還有3300多萬元不明來源的財產，檢方針對4大犯行，提起公訴。一審法院重判19年，二審改判21年。

案經上訴，最高法院2016年4月間，先將「林口A7住宅弊案」判刑定讞，其餘部分撤銷發回更一審，葉男遭判刑7年定讞，發監執行。而2017年的高院更一審認為他在「八德合宜住宅弊案」中期約收受2600萬元，實際取得1600萬元賄賂，這部分判刑7年6月、褫奪公權5年；公務員「財產來源不明罪」，判刑3年、褫奪公權3年；另宣告沒收犯罪所得3300餘萬元；「新竹眷改弊案」仍無罪。案經最高法院於2018年4月間駁回定讞。高院2018年5月間定應執行有期徒刑14年。

至於本案乃檢方查出，葉世文於2008年9月20日以及2013年6月間，在擔任營建署長時，在無足夠單據可供核銷的情況下，要求署長室秘書取得餐廳已蓋店章的空白收據，自行填載不實消費內容後製造公文核銷，共詐得署長特別費2萬4400元。此外，他在2013年7月至2014年5月間擔任桃園縣政府副縣長期間，為了詐取副縣長特別費及縣政業務費，利用相同手法讓屬下製作登載不實餐敘、贈禮對象的公文核銷，共詐得9萬8679元。檢方因此追加起訴。

一審重判8年、褫奪公權7年，不法所得均沒收。案經上訴，二審高等法院審理後14日宣判，高院仍認定他犯《貪污治罪條例》中的「利用職務詐取財物」等多項罪名，改判有期徒刑5年10月、褫奪公權3年。可再上訴最高法院。