每票1000元親自送錢到府　宜縣議員林騰煌賄選更審有罪

▲國民黨宜蘭縣議員林騰煌賄選案，高院更一審將他判刑3年2月。（圖／游芳男攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨籍宜蘭縣議員林騰煌，涉嫌以每票1000元向選民賄選買票，被檢方提起公訴。一審判刑3年2月，但二審逆轉無罪；另外檢方提出的民事當選無效之訴，林騰煌也被判決當選有效確定。不過賄選部分遭撤銷發回後，高等法院14日更一審宣判，高院改認定林騰煌有罪，判刑判刑3年2月、褫奪公權3年。可上訴。

71歲的林騰煌曾任蘇澳鎮代會副主席，後競選蘇澳鎮長並成功連任。他5年前鎮長卸任後轉戰縣議員，以156票之差高票落選。他去年九合一大選時再度參選，並拿下5275票順利當選，成國民黨在蘇澳鎮選區唯一提名、當選的縣議員。

但他參選後就爆出賄選事件。他的蘇姓女樁腳在投票前以每票1000元的代價向選民買票，遭檢方起訴後，去年3月遭判刑10月、褫奪公權2年，並宣告緩刑2年。蘇女雖未咬出林騰煌，但仍有選民提出檢舉，指稱林騰煌在投票前親自到林姓鎮民住處送錢，以每票1000元、總計5000元代價，向林姓鎮民一家5口買票。

檢方獲報後，搜索林騰煌住處及競選總部，查扣選民名冊並部份現金，檢方還在投票日前向法院聲請羈押獲准，林騰煌成為宜蘭縣首位遭收押的縣議員候選人。雖然他順利當選，但檢方仍提起公訴，一審法院認定有罪，判刑3年2月、褫奪公權3年。案經上訴，二審卻出現不同認定，逆轉改判無罪。

檢方上訴最高法院，最高法院將二審無罪判決撤銷發回更審。高院更一審於14日宣判，改認定林騰煌賄選有罪，因此駁回上訴，維持一審的刑度，林騰煌遭判刑3年2月、褫奪公權3年，仍可再上訴。

除了刑事賄選部分以外，宜蘭地檢署也對林騰煌提出民事當選無效之訴，一審判決當選無效，但上訴二審後，高等法院3月間也出現改判，駁回檢方之訴，全案不得再上訴，亦即林騰煌當選有效確定。

