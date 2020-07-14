原民會前主委尾牙掀帽強吻女師　掰「我們高興唱完整首歌」仍慘敗

記者黃翊婷／台北報導

台北市原住民族事務委員會前主委陳誼誠2018年間捲入尾牙性騷擾案件，被指控趁合唱時強吻退休女教師，先前被台北地院法官判處拘役50日。他不滿提出上訴，強調一切是因為酒醉重心不穩，才會不小心碰到，「她與我還高興唱完整首歌」，不過，最後還是被高等法院法官駁回，全案定讞。

▲時任北市府一級主管的陳誼誠（左一）捲入強吻性騷擾爭議。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

受害女教師在判決書中提到，2018年1月27日下午4時許陳男從另一個場子跑過來，當時只剩下幾個人在整理，整理完之後大家就在場內唱歌，「輪到我唱歌時，先唱完一首，他就跑到我旁邊，要進來跟著我唱，沒想到他拉著我的手靠過來，想要親我，我把他推開繼續唱，第二次時他又拉著手靠過來，拉開帽子親吻我的左臉頰，過程中他還有說『我一定要親到妳』等語。」

對於上述指控，陳男矢口否認性騷擾並辯稱，合唱時因為不勝酒力，一邊唱一邊搖擺身軀，一時重心不穩倒向女教師，第一次碰巧碰觸到臉，第二次又因為靠近麥克風不慎碰到，並無故意性騷擾的意圖，「她與我還高興唱完整首歌，我唱完後下台，她仍點歌續唱」，甚至在尾牙結束之後，主動過來擔心他無法自行返家。

不過，兩名證人跳出來指稱，的確有看到陳男親吻女教師。其中連姓證人表示，當時陳男已經醉了，本來要去二樓的聯誼會場，後來看到女教師在唱歌，就說也想要上去唱，「我扶他上去，他站在女方旁邊哼聲，一直晃來晃去，晃一晃就碰到了」、「我所謂的碰到，就是親到臉頰」。

▲陳男堅稱是喝醉重心不穩，不小心碰到女教師，不是故意性騷擾。（示意圖／記者許力方攝，與本案無關）

由於陳男一審被依違反性騷擾防治法判處拘役50日，得易科罰金5萬元，他不滿提出上訴。然而，高等法院法官認為，兩名證人指證歷歷，連姓證人甚至當庭做出「頭朝下、嘴巴朝下」的姿勢，還原現場動作，可見陳男有刻意低頭將嘴貼向女教師的臉頰，明顯與一般人同台合唱將臉朝向麥克風的姿勢不同，事後卻辯稱不勝酒力、不慎碰到，顯然與事實不符，難認可採。

法官接著指出，女教師在事發4日之後主動傳訊息質問陳男，可見她對上述行為深感冒犯，思考未久即提出要求，希望先尋求其他管道弭平糾紛，當下未急於提告並沒有任何違背常情的疑慮，最後裁定駁回男方上訴，全案確定。

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