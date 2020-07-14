《監獄行刑法》新制上路　民團提供收容人申訴法律協助

▲新監獄行刑法施行，法律諮詢伴隨行。（圖／民間司改會提供）

記者吳銘峯／台北報導

《監獄行刑法》修正案將於7月15日施行，新法大幅提高監所相關法規的規範密度，預計實務現場可能會出現一段時間的混亂及適應期。因此民間司改會以新法的申訴為例，針對未來收容人對收容管教各種措施上可能遇到的狀況，提供法律協助，除了保障收容人權益，也減少不必要的法律紛爭。

本次《監獄行刑法》修正案呼應2017年間所召開的司法改革國是會議內容，法務部及矯正署於公布至正式施行間的六個月密集開會，共計訂定32個授權辦法（含兩法施行細則），法規範密度大幅提高。新法雖然強化了收容人人權的保障，也明定申訴流程，但是收容人可能還是會遇到不同監所法律解釋不一、不清楚在新法的架構下自己有哪些權利和義務、不確定遇到什麼事適合申訴而什麼不適合等等的問題。

民間司改會指出，新法的救濟架構複雜，收容人甚至可能不清楚遇到什麼事要走哪個救濟管道。依新法，受刑人與監獄間的爭議是向監獄提起申訴，受刑人與矯正署間的爭議是向矯正署提起申訴，而有的事項例如外出、返家探視，依情形可能是監獄，也可能是矯正署決定。受刑人對於不予許可假釋之處分不服，則是向法務部提起復審。對於上述行政機關自我審查的決定不服，則是向行政法院提起訴訟。

另外民間司改會還解釋，羈押被告單純之看守所或矯正署的處分或管理措施，同樣是提起申訴後向行政法院尋求救濟；但是有部分事項如施用戒具、固定保護或是禁見被告戒護外醫，因刑事訴訟法的規定而於羈押法中明定須經裁定羈押之法院核准，後續的法院救濟是走刑事訴訟抗告相關之規定。也就是說，羈押法依事項之性質，設計了行政訴訟及刑事訴訟雙軌的法院救濟。因此民間司改會認為，救濟程序過度細分而容易讓人誤用。

民間司法改革基金會為協助新法上路，將擴大受理來自監所的法律諮詢，必要時並提供義務律師之協助。由此一方面監督新法之落實，一方面也檢視新法是否存在著漏洞，以為後續制度之修繕。而法扶各分會也有與各地矯正機關合作，提供法律諮詢、法扶收案等服務；並允許收容人以書面方式申請法律扶助，或是於法律扶助申請書上切結以符法扶無資力認定之標準。