「民進黨摧毀民主價值」　江啟臣上戰車：今天不抗議，明天就沒公義！

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣14日上午率領一級主管、青年團及民意代表於濟南路、中山路陳亢，要求民進黨退回監委名單，江啟臣上戰車高喊「今天不抗議，明天就沒有公義！」。





▲國民黨佔領立法院，黨主席江啟臣向場外抗議民眾喊話。（圖／實習記者方敬攝）

江啟臣向現場陳亢群眾喊話，大家不能等到明天才來後悔，今天國民黨上街頭抗議，不只是為了拒絕酬庸，還要拒絕貪腐、拒絕球員兼裁判的政府，監委自己被調查、行政團隊被糾正、被彈劾，會是個什麼樣的監察院？

江啟臣說，「看看四周的拒馬跟鐵絲網，這根本不是民主國家！」蔡英文選前的溝通再溝通，謙卑在謙卑，得到選票後都不見了。國民黨團一定會適時發揮，讓民意得以聲張，為了民主要求對回監委名單。

國民黨14日起於立法院前持續、展開陳抗活動，要求民進黨「退回陳菊」，出動黨部一級主管幹部、多位黨籍民意代表，且動員千人參與，現場全體亦針對民進黨意圖挾立院多數強行於本週推動第五屆院長、副院長及監察委員人事案審查案，表達強烈不滿與抗議。

國民黨強調，前總統府秘書長陳菊接任監察院長兼國家人權委員會主委一事，引起社會各界反彈。高雄執政12年期間，其市府團隊遭到監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案。自蔡總統將陳菊提名為監察院長後，監察委員最基本應具備的清廉、公正形象已被踐踏、抹滅，蕩然無存。

國民黨亦強調，本次提名之監察委員名單中，27位監委中，有24位與民進黨關係密切，甚至有些具有黨籍，或在確定提名後才宣示退出政黨。這份逼近九成綠營背景、既不公正亦不清廉的監委提名名單，將充分詮釋我國的「一黨獨大」與「綠色恐怖」，國民黨團將全力行使在野黨的監督權、制衡權，絕對不能配合進行過水程序，接受此份摧毀民主價值的提名名單。