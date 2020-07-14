王定宇臉上「腫一包」　雙眼緊閉、秀血紅印記「不敢說是皮開肉綻」

▲王定宇遭毆，臉上、手上都有傷痕。（合成圖／王定宇臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立法院黨團14日再度霸佔議場杯葛監察院人事案，要求府方撤回陳菊的院長提名。國民黨立委一早就衝進議場，與民進黨立委爆發肢體衝突，民進黨立委王定宇在臉書PO出受傷的照片，明顯看出臉上「腫一包」，但他也不忘調侃國民黨立委陳以信「不敢說是皮開肉綻」。

王定宇14日在臉書PO出幾張受傷的照片，可明顯看出臉上紅腫一塊，手上跟胸口也有被抓傷的痕跡，他表示，「不敢說這樣小傷是『皮開肉綻』，議事激烈衝突難免，不怪任何人，議事激烈攻防，重點在訴求，不是故意傷人。」

▲王定宇洪孟楷爆發拉扯。（圖／記者湯興漢攝）



而在早上衝突結束後，王定宇說，國民黨的助理竟然介入委員間衝突，至少二位甚至出手攻擊，也被蒐證紀錄，除了委員本人，助理、警察、議事人員都不得介入委員間事務和衝突，這必須譴責，違法行為也必須移送。

▲王定宇洪孟楷爆發拉扯。（圖／記者湯興漢攝）



王定宇也強調，雙方在議場後方協調完成，為了化解衝突，民進黨同意讓國民黨從後方進入，諷刺某位會想到小孩的藍委，竟然在進入後，從背後偷推打賴瑞隆委員，這是極度危險的舉動，也是不必要且不光明磊落的舉止，應該被譴責。

▲立院爆發衝突，民進黨立委王定宇秀出傷口。（圖／翻攝王定宇臉書）



國民黨上月28日突襲立法院杯葛監察院人事案，當時國民黨立委洪孟楷控訴遭民進黨立委吳秉叡勒脖、鎖喉，當下腦筋一片空白，甚至想到自己1歲多的小孩，另外陳以信事後也上節目秀出「皮開肉綻」的傷口，在網路上引發討論。

▲國民黨團628攻占立法院議場現衝突，吳秉叡鎖喉洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）