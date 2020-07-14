「退回陳菊！」國民黨動員千人佔滿濟南路　11點出發總統府「喊到蔡英文出來」

▲立院場外抗議，要求拒絕酬庸、退回監察委員提名。（圖／記者邱顯燁攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨14日起於立法院前持續展開陳抗活動，要求民進黨「退回陳菊」，今早出動黨部一級主管幹部、多位黨籍民意代表，且動員千人參與，雙北負責動員人數約八百人。黨內青年、議員接續上戰車批評此次監察院長被提名人陳菊爭議，指出不具資格與正當性，要求自行退出，國民黨主席10點將會抵達現場，上戰車喊話，據警方透露，國民黨預計11點出發總統府，再繞去監察院陳抗。

國民黨上午佔滿濟南路、中山路口，現場全體亦針對民進黨意圖挾立院多數強行於本週推動第五屆院長、副院長及監察委員人事案審查案，表達強烈不滿與抗議。

國民黨強調，前總統府秘書長陳菊接任監察院長兼國家人權委員會主委一事，引起社會各界反彈。高雄執政12年期間，其市府團隊遭到監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案。自蔡總統將陳菊提名為監察院長後，監察委員最基本應具備的清廉、公正形象已被踐踏、抹滅，蕩然無存。

國民黨亦強調，本次提名之監察委員名單中，27位監委中，有24位與民進黨關係密切，甚至有些具有黨籍，或在確定提名後才宣示退出政黨。這份逼近九成綠營背景、既不公正亦不清廉的監委提名名單，將充分詮釋我國的「一黨獨大」與「綠色恐怖」，國民黨團將全力行使在野黨的監督權、制衡權，絕對不能配合進行過水程序，接受此份摧毀民主價值的提名名單。

國民黨指出，根據高雄市議會731氣爆調查小組調查資料，監察院曾通過對高雄市政府在731氣爆案不當作為之糾正案，資料中顯示以陳菊為首的高雄市府，在氣爆善款運用中存在「自行挪用善款、浮編律師費、隱匿捐款資訊」等三大決策弊端。陳菊於氣爆善款不當使用案中的角色有諸多可議之處。

國民黨強調，若善款挪用特定局處確認為陳菊授意，將成為陳菊被彈劾之要件。昨日該案調查小組召集人已向監察院遞交陳情書，要求監察院約談高雄市政府，釐清陳菊的角色與疏失。國民黨強調，爭議尚未釐清，陳菊應自行退出監察院長提名，否則「球員兼裁判，弊案不用查」，鉅額的氣爆善款挪去哪，也將永遠不得而知。

國民黨指出，在捍衛民主價值路上，陳菊曾說「心中有天堂的人，就不怕被釘在十字架上」。藍營呼籲陳菊，若有此信念，更應以大局為重，將此番言論付諸行動，坦然接受調查，更應主動婉拒出任監察院長，切勿因個人汲於名位，而親手將台灣的民主形象判死。因為爭議尚未釐清，監察院若是成為包庇陳菊的天堂，將為台灣民主推向絕對煉獄。

國民黨本週針對監察院院長及監察委員人事同意權案，將於立法院外舉行系列陳抗活動。相關活動包含二、五上午之戰車助講，三、四上午發言人直播助講，以及每日晚間野台直播，將隨機邀請副秘書長李彥秀、文傳會副主委王鴻薇、洪孟楷委員、台北市議員游淑慧、資深媒體人朱凱翔等人作為現場主持。國民黨呼籲全民共同響應，於線上鎖定直播或現場參與，「守護台灣民主一起來，監督不公不義站出來」。

▲國民黨一級主管、黨內青年、民代赴立院外場陳抗。（圖／記者羅婉庭攝）