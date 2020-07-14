萬安演習下午登場「不實施人車管制」　蔡英文籲：應時時提高警覺

▲萬安演習不實施人車管制，蔡英文提醒國人應時時提高警覺。（圖／蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

萬安43號演習於14日下午1時30分登場，不過為了防疫考量避免群聚，今年不實施人車管制。對此，總統蔡英文呼籲國人應該要時時提高警覺，才能共同維護國家。

國防部依《民防法及防空演習實施辦法》，全國（包含離島）在7月14日下午13時30分至14時，實施30分鐘防情傳遞、防空警報及空中威脅告警系統警訊發放演練。

以往在演習期間，陸海空都會實施管制，民眾也會提早出門避開管制時段。不過，今年在新冠肺炎疫情的影響下，考量防疫期間，國防部遵循「中央流行疫情指揮中心」防疫指導，演習期間不實施疏散避難及人、車管制等演練，避免人員群聚。

蔡英文提醒國人，今年考量防疫需求，有兩個重點提醒大家，一、在室外的民眾，不實施人車管制；二、在室內的民眾，不實施燈火管制。當大家聽到警報鈴響、收到手機簡訊提醒時，可以繼續正常活動，不受影響。

蔡英文強調，雖然這次萬安演習維持正常作息，但警報聲的意義，也是要提醒國人，應該要時時提高警覺。只有透過全民的關注和參與，才能真正落實「責任一體、安危一體、禍福一體」的 全民國防教育，提高軍民一體意識，共同來維護國家安全！

此外，國軍漢光36號實兵實彈演習將於13日至17日執行，蔡英文表示，這是國軍最新訓練成果，請大家持續共同關注。