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超跑「寶爺」開科技公司扮軍方銷售人員　佯助國防部標案騙6廠商3千萬

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▲▼ 假冒國防部採購人員騙公關活動費3000萬元的主嫌「寶爺」邱銓堃。（圖／記者劉昌松攝）

▲「寶爺」邱姓男子涉嫌假冒國防部採購人員騙公關活動費3000萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

經營超跑租賃的邱姓合黟人，涉嫌假冒國防部採購人員，對佯稱，有辦法取得「棒棒腿」、「無鉛汽油」等軍方標案資訊，再以打點評選委員等名義，向6名廠商收取公關活動費用，陸續詐騙得手約3000萬元，檢調昨搜索約談邱等6嫌，深夜移送台北地檢署複訊。

人稱「寶爺」的邱男年約40歲，是某科技公司實際負責人，同時也和人合夥經營知名超跑租賃公司，涉嫌從2014年到2016年間，假冒國防部銷售人員，和曾姓、李姓、樊姓、張姓等共犯，向各類型廠商宣稱，可協助取得相關國防部採購標案底標等資訊，只要付點公關費用打點評委，就能取得包括「92無鉛汽油等8項採購案」、「冷凍棒棒腿等15項採購案」、以及軍區土木建設等各種標案。

▲▼ 假冒國防部採購人員騙公關活動費3000萬元的共犯樊健誠。（圖／記者劉昌松攝）

▲樊姓詐欺共犯凌晨獲5萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

由於邱男擅於營造與軍方關係良好的假象，包括有業者要前往投標時，被擋在營區外，邱男得知後打通電話，就有專人到大門迎接，讓被害人深信邱男的背景實力雄厚，但是邱男前後介紹了8件底標都上億元的採購案，實際上只有1件剛好得標，有業者覺得受騙而檢舉提告。

台北地檢署檢察官鍾維翰13日指揮調查局台北市調處，兵分5路展開搜索，並以詐欺罪嫌約談邱男等6名嫌犯到案，釐清邱男等人分工情節外，並追查軍方是否有內鬼協助邱男在外招搖撞騙。

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