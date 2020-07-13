科技老闆扮國防部掮客　「1通電話專人帶進營區」6廠商被騙3000萬元

▲科技公司老闆涉嫌假扮國防部採購人員，向廠商詐騙公關活動費用3千萬元。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者劉昌松／台北報導

科技公司邱姓負責人涉嫌假冒國防部採購人員，向業者佯稱，有辦法取得「棒棒腿」、「無鉛汽油」等軍方標案資訊，再以打點評選委員等名義，向業者收取公關活動費用，因邱男會安排專人帶業者進入營區，前後6名業者深信他和軍方關係良好，陸續被騙3000萬元，檢調今搜索約談邱等5嫌，追查是否有軍方內鬼涉案。

年約40歲的邱男是某科技公司實際負責人，涉嫌從2014年到2016年間，過曾姓、李姓等共犯，向有意取得政府標案的各類型廠商宣稱，邱可協助取得相關國防部採購標案底標等機密資訊，只要付點公關費用打點評委，就能輕鬆取得包括「92無鉛汽油等8項採購案」、「冷凍棒棒腿等15項採購案」、以及軍區土木建設等各種標案。

▲嫌犯宣稱可協助取得包括冷凍棒棒腿等多件軍方上億元標案。（圖／資料照）

由於邱男擅於營造與軍方關係良好的假象，包括有業者要前往投標時，被擋在營區外，邱男得知後竟然打通電話，就有專人到大門，帶著業者打車開到裡面停車，讓被害人深信邱男的背景實力雄厚，但是邱男前後介紹了8件底標都上億元的採購案，實際上只有1件得標，有業者覺得受騙而檢舉提告。

台北地檢署檢察官鍾維翰13日指揮調查局台北市調處，兵分5路展開搜索，並以詐欺罪嫌約談邱男等5名嫌犯到案，除了釐清邱男等人分工情節外，也將追查軍方是否有內鬼協助邱男在外招搖撞騙。

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