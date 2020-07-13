警專生跑3千昏倒成植物人…中隊長「阻打119」判刑　法官：小學生都知道要打

▲廖父不滿張姓中隊長阻止同學打119，痛批「小學生都知道的事」，法官認為張姓中隊長確有過失判刑。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

廖姓警專學生於2017年間，參加3千公尺跑步測驗昏倒，當時在現場指揮的張姓中隊長，不但3度阻止同學撥打119，也沒叫人拿AED「自動體外心臟電擊去顫器」施行急救，使廖生錯失黃金搶救時間，成為植物人；法官認為，遇到緊急狀況打119，是「中小學生都知道的事」，張男顯有過失，考量他與家屬145萬元和解，依業務過失重傷害罪判5月徒刑、得易科罰金，緩刑2年。

廖生於2017年11月間上午，於警專參加3000公尺跑步測驗時昏倒，張姓中隊長雖立即趕到現場、指揮同學施作CPR，但過程中，另名同學見廖生一直沒反應，2度請示打119遭拒後，終於忍不住直接撥出第3通，卻又遭張姓中隊長阻止，讓他在接通前便掛掉，這一掛，也讓廖生徹底失去了獲得正確急救的機會。

腦部一旦缺氧8分鐘便會開始受損，黃金搶救時間在4分鐘內，然而直到廖生倒地3分42秒後，眾人才在趕來的李姓區隊長指揮下，叫119並拿AED來救援。

張姓中隊長對此表示，他依「先通知醫務室人員到場處理，再由他們判斷要不要送醫」的規定，處理當下情況，且他也只受了2個小時的CPR、AED訓練，更是第一次碰到這種緊急狀況，另外，就算打了119，離警專最近的木柵分隊趕過來也要7分鐘，根本也沒辦法把握4分鐘的「黃金救援時間」，主張他沒立刻打119與廖生重傷無關。

法官認為，張姓中隊長有義務保全學員的安全，而廖生當時狀況緊急，張男不應再等「醫務室評估」，而是該直接打119救援，這是中小學生都知道的事情，且就算消防隊趕不到，也能在電話中指導現場人員拿AED來救援，實在沒理由不打119，若張男立即打119、指揮拿AED，至少可替廖生多爭取2分36秒的救援時間，認定張男過失重大，但考量他已與家屬以145萬元和解，依業務過失重傷害罪，判他5月徒刑、得易科罰金，緩刑2年。

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警專生跑3千昏倒成植物人…中隊長僅搖晃呼叫「阻止叫119」遭判刑

