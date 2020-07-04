鬼門關前被拉回！花蓮男暈倒瀕死　CPR+電擊送醫前恢復心跳

▲救護人員緊急施以CPR並使用AED，老翁在推上救護車時恢復呼吸心跳。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉1名87歲老翁日前在家中突然暈倒，消防局吉安分隊獲報派出救護人員到達現場時老翁已呈OHCA瀕死狀態，經救護人員緊急施以CPR並使用自動體外心臟電擊去顫器再加上電擊，老翁最後在推上救護車時恢復呼吸心跳，在醫院治療23天後出院返家。

花蓮消防局日前晚間接獲報案，家住吉安鄉87歲老翁在家中暈倒需要救護車。經轄區吉安分隊救護人員到達現場，發現老翁仰臥地板，呈現瀕死呼吸且摸不到脈搏，已經OHCA（Out-of-hospital cardiac arrest，到院前心肺功能停止）。救護人員立即實施CPR及使用AED （Automated External Defibrillator，自動體外心臟電擊去顫器），並於現場電擊1次，持續急救，老翁於推上救護車時ROSC（Return of spontaneous circulation，恢復自發性血液循環）恢復自主呼吸及心跳。

▲救護人員前往老翁家中探訪，關心恢復情形。



吉安分隊救護人員於7月1日前往老翁家中探訪，關心其恢復情形。訪視過程中，老翁說話有條理，表示生活仍可自理，活動能力也一如往常，雖因住院日數較久，下肢肌力微有下降，但不影響日常生活作息。老翁及他的家人感謝吉安分隊積極搶救，成功把人從鬼門關前救回來。



消防局長林文瑞表示，OHCA的患者需要的不僅僅只是消防隊儘速抵達現場施行急救，更重要的是民眾能夠辨識出危急狀況立即報案，而依照119電話指示實施CPR更是把握黃金搶救時間的關鍵，當病人突發心跳停止，缺氧傷害持續發生，能夠減緩缺氧傷害的最佳方式就是CPR，因此呼籲民眾撥打119電話切勿緊張，應冷靜的依照119執勤人員指示，才能與後續接手的救護人員串起完整的「生命之鏈（Chain of Survival）」，減少產生破碎的家庭。

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