老婦心肌梗塞倒地不起　歸仁警CPR搶救一命

▲劉姓老婦疑似心肌梗塞倒地不醒，經員警現場施以CPR心肺復甦術，把握黃金救援時間，至救護人員接續搶救送醫，成功挽回劉婦寶貴性命。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

劉姓老婦疑似心肌梗塞倒地不醒，經員警現場施以CPR心肺復甦術，把握黃金救援時間，至救護車抵達再交由救護人員接續搶救，成功挽回民眾寶貴性命。

歸仁分局太廟派出所警員陳續文於7月2日上午執行交通稽查勤務，接獲民眾報案於台南市仁德區土庫路民宅前有老人無故倒地昏迷不醒，員警到達現場後拍打及呼喊該老婦均無反應，且臉色漸漸發白，員警見情況不妙，若無採取急救措施，老婦恐生命難保，遂立即施以CPR心肺復甦術，並請在場民眾協助打電話叫救護車及通知家人。

員警不斷施以心肺復甦術至救護車人員到達後，再交由救護人員接手，送上救護車前往台南市立醫院急救，不久之後老婦的先生也扺達台南市立醫院，員警離開醫院後返回留派出所，即接獲劉姓民眾來電稱太太經搶救後已恢復心跳，經醫師診斷是心肌梗塞導致暈倒，幸好員警能即時以CPR心肺復甦術搶救，家人對於員警即時挽回太太寶貴性命，向員警表達萬分謝意。

歸仁分局表示，「警察多一分救護能力，民眾的生命就多一層保障」因員警往往是意外現場第一時間到場的人員，故平時即利用常訓及各種集會時機，教導基本急救常識與技能，如於案發現場發現民眾生命垂危，在專業救護人員到達現場前，能先實施CPR心肺復甦術或其他急救措施，再交由專業人員接續處理，把握黃金救援時間，必能即時搶救民眾寶貴生命，減少憾事發生。

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