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警專生跑3千昏倒成植物人…中隊長僅搖晃呼叫「阻止叫119」遭判刑

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▲▼廖姓警專生昏倒成植物人，父親庭上淚崩。（圖／記者羅志華攝）

▲廖姓警專生於訓練中昏倒成植物人，張姓中隊長竟在第一時間阻止同學叫119，讓廖父相當不能接受。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

廖姓警專學生於2017年間，參加3千公尺跑步測驗時昏倒，搶救後仍成植物人，事後目擊學生在網路上爆料，指現場張姓中隊長竟「不准同學打119」，讓廖男的家屬氣得提告，檢方依業務過失傷害起訴張姓隊長。北院7月13日依業務過失重傷害罪，判張姓中隊長5月徒刑、得易科罰金，緩刑2年。

廖家委任律師表示，案發時若緊急對廖男指用AED，不會讓他缺氧這麼久，但張姓隊長不但沒去拿裝置、沒做CPR，只在一旁「搖晃呼叫」，甚至還阻止學生叫119，才會害廖男成為植物人。

但警專律師主張，校方在急救黃金時間內，包含張姓隊長都有做CPR，也有找其他教官合力急救，「搖晃呼叫」更是CPR的第一步，不能否定他們的急救作為，後續也緊急找來醫護人員到場協助。

廖父於審理期間，旁聽數度落淚，經眾人安慰後受訪表示，兒子目前在護理之家沒有意識，醫生診斷兒子腦部病變、中樞神經受損，第一年是關鍵，若這段期間沒有恢復過來，恐怕得當一輩子植物人…。

廖父接著說，許多當時在場的學生，寧願冒著學校壓力，也要出庭作證，就是對當時的處置看不下去，警專出庭的主張，跟證人講得根本不一樣，除了痛批警專避重就輕，廖父更怒嗆「我想不到一個學校，為何在學生急難的時候，還會去阻擋叫119，張姓隊長應該是全台第一人」、「連基本常識都沒有，就連國小生都懂要叫119」、「警務人員該保護

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