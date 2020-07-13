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南投縣府暑假工讀大熱門　63名幸運中籤學生職前訓練

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▲▼南投縣政府暑期工讀生首日報到上班，縣府開辦職前訓練。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼南投縣政府暑期工讀生首日報到上班，縣府開辦職前訓練。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣府暑期工讀大熱門，今年共有63名大專院校青年學子幸運中籤，可如願在暑假期間到縣府工讀，不僅能獲得經濟支持，也能體驗到公部門的職場生活，上班時間是從7月13日起至8月30日，工作地點則是在縣府各局處單位，月薪為2萬3800元，期滿薪資最高可達3萬8873元，並享有勞健保等勞工福利。

縣府13日上午在綜合大樓一樓，辦理學生公部門暑期工讀職前教育訓練，除讓暑期工讀生了解，在縣府上班相關規定及行政法令外，也邀請南開大學蔡名桂老師，針對工作態度、人際互動、職場倫理及面試技巧與禮儀等進行講授，協助工讀生們能盡快適應，並藉此培養正確工作態度，作為未來進入職場的準備。

▲▼南投縣政府暑期工讀生首日報到上班，縣府開辦職前訓練。（圖／南投縣政府提供，下同）

為協助青年學子盡快適應，縣府工讀生活及維護人身安全，縣府社會及勞動處特別邀請新聞及行政處，進行交通道路安全宣導，提醒這群年輕朋友在上下班時，應確實遵守交通規則，正確配戴安全帽，以及騎機車時要注意的交通安全常識等。

另外，也由社會及勞動處，針對職業災害相關法令及規定進行講解，還有職場就業隱私、防騙守則等宣導，期望養成年輕人對就業工作的正確觀念，提升職涯發展競爭力。而蔡名桂老師則是以活潑生動的講課，提醒大家在職場工作上應該有的態度、職場倫理和人際互動等應注意事項。

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