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南投縣議員陳昭煜涉案「停職」　中選會公告王秋淑遞補縣議員缺額

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▲▼南投縣縣議員陳昭煜涉案被法院判刑，他放棄上訴，被解除縣議員職務後，正徒步參與白沙屯媽祖進香，用行動表明自已的清白，且要參選集集鎮長以明志。（圖／截自陳昭煜臉書，下同）

▲南投縣縣議員陳昭煜涉案被法院判刑，他放棄上訴，被解除縣議員職務後，正徒步參與白沙屯媽祖進香，用行動表明自已的清白，且要參選集集鎮長以明志。（圖／截自陳昭煜臉書，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣議員陳昭煜因補簽到領取了「4900元」議會出席費，案經法院依貪污治罪條例，一審判處判刑2年，緩刑2年，褫奪公權2年。陳昭煜放棄上訴，全案定讞後，解除縣議員職務。中選會已公告第3選區缺額，由「落選頭」王秋淑遞補。

民進黨藉陳昭煜表示，選擇放棄上訴，但內心坦蕩蕩，相信大家清楚他是清白的，且連續2年徒步參加白沙屯媽祖進香活動中，已規劃要參選集集鎮鎮長以明志；王秋淑為前魚池鄉鄉長陳錦倫之妻，她也是民進黨籍。

地方人士分析，陳昭煜案判緩刑2年，若他繼續上訴，褫奪公權2年期限，恐跟著上訴官司延長，影響到他未來參選登記資格。選擇放棄上訴，一來可藉此表達「清白」無辜，也可放眼未來服務基層選民的規劃。

▲▼南投縣縣議員陳昭煜涉案被法院判刑，他放棄上訴，被解除縣議員職務後，正徒步參與白沙屯媽祖進香，用行動表明自已的清白，且要參選集集鎮長以明志。（圖／截自陳昭煜臉書，下同）

民進黨籍4屆縣議員陳昭煜，民國105年12月13日、107年4月12日未出席縣議會會議，事後補簽到，領取出席費等津貼，2次共領取4900元。經南投地方法院今年5月20日，依貪污治罪條例「利用職務機會詐取財物罪」判應執行2年，緩刑2年，褫奪公權2年。全案可上訴。

陳昭煜補簽到領出席費案，經法院一審判決，依往例「卡到」類似官司的縣議員，通常會上訴，待案件定讞，任期也近尾聲。陳昭煜放棄上訴的決定，可說是不常見。

縣議員陳昭煜表示，議員因涉助理費案被法院判刑貪汙案件層出不窮，這是歷史共業，當時他在外會勘基層建設及處理選民車禍緊急案件，隨後趕到議會開會，因一時疏忽議事剛宣布結束，有人拿給他出席薄才簽名，並不是為了領出費，主動去翻找薄冊補簽名。為了4900元出席費，卡到貪汙、利用職務不當取得財物，實在很冤枉。

不能接受法院一審判決結果，陳昭煜也有決心「爭取清白」，但若繼續上訴，不知官司何時才能定讞，已規劃公元2022年參選集集鎮長陳昭煜，為延續對鄉親服務，用選鎮長明志，不得不放棄上訴。

陳昭煜表示，從政20年來，長期關懷弱勢，認真踏實服務鄉親，議會人員拿給他補簽時，他也有行政疏失才簽名，但並不是為了區區4900元出席費，刻意去翻找抽屜拿來補簽。陳表示，補簽的日期當天，都在忙選民事務，為了4900元被依貪污罪判刑，相信鄉親自有公評，他禁得起考驗。

據了解，陳昭煜所涉案件，一審判處徒刑2年，緩刑及褫奪公權2年。他放棄上訴後，中選會依規定解除縣議員職務，缺額由同民進黨籍的「落選頭」王秋淑，褫補為第3選區縣議員。

放棄上訴的陳昭煜，被停職解除縣議員職務，但該司法案定讞落幕，褫奪公權2年期限屆滿，不致影響到未來陳昭煜登記參選集集鎮鎮長選舉公職規劃。被解除縣議員職務陳昭煜，決定先徒步參與連2年都參與的白沙屯媽祖進香活動中。陳昭煜表示，內心坦蕩蕩且另有從政生涯規劃，服務選民的心，也不會改變。

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