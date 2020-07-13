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「JJ」送百萬元禮物卡海關　妙齡女拿「長輩給的」土地權狀貸款險遭騙

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▲▼詐騙集團假冒知名歌手JJ林俊傑，女子誤信拿土地權狀去銀行要貸款差點受騙。（圖／民眾提供）

▲女子誤信JJ送她禮物，拿土地權狀去銀行要貸款，警方一看就知道是詐騙。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

詐騙集團連知名藝人都能裝！南投陳姓單身女臉書突然有訪客，一見竟是知名歌手藝人「JJ」林俊傑，禁不住對方甜言蜜語而相信對方。豈知對方其實是詐騙集團，騙說送她百萬元禮物卻卡海關，需匯5萬多元稅金才能領取。陳女沒錢，竟拿土地權狀去銀行貸款，所幸在行員與警方勸說下，才免於受騙上當。

家住南投的25歲陳姓女子目前單身，日前在臉書突然有人私訊她，一看竟是知名藝人JJ林俊傑。她又驚又喜，跟對方聊天，過程中對方不斷用甜言蜜語、溫柔攻勢表達對陳女的愛意，陳女最後誤信，以為對方就是她的白馬王子。

「JJ」後來告訴她，他有寄一份價值高達百萬元的包裹要送她當見面禮，但目前卻卡在海關，必須繳交5萬4200元的稅金才能領取。這位「JJ」接著再假辦貨運公司客服人員，催促陳女匯錢。身上沒那麼多錢的她，最後在本月8日拿出長輩留給她的土地權狀，前往台銀埔里分行要辦貸款，卻遭眼尖的行員張先生與襄理鄧小姐發現，她一直滑手機，與典型的詐騙類似，立刻通報派駐銀行的保七警員莊俊彥前往關心。

▲▼詐騙集團假冒知名歌手JJ林俊傑，女子誤信拿土地權狀去銀行要貸款差點受騙。（圖／民眾提供）

▲▼詐騙集團假冒JJ林俊傑，要女子匯5萬多元現金，只好到銀行辦理貸款。（圖／民眾提供）

▲▼詐騙集團假冒知名歌手JJ林俊傑，女子誤信拿土地權狀去銀行要貸款差點受騙。（圖／民眾提供）

起初，陳女堅稱對方就是JJ林俊傑本人，禮物也是真的，絕對沒有問題。眾人勸說「 有名歌星不可能向歌迷要求匯錢，也不可能寄禮物卡海關，根本就不合理。」。女襄理也說，JJ這麼有錢，怎麼可能會缺這樣的小錢，這錢對他來說很小，但對我們一般人是很大的。陳女最後才恍然大悟，是一場網路交友詐騙，還當場感謝警方與銀行協助幫忙。

保七總隊呼籲，詐騙集團會選定歌星名人假冒，在網路上以送禮物卡海關的方式，來騙取民眾匯款，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。

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