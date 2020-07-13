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南投仁愛鄉樂齡學習中心　南豐社區歡樂揭牌啟用

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▲▼南投縣仁愛鄉樂齡學習中心，13日在南豐社區歡樂揭牌啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣仁愛鄉樂齡學習中心，13日在南豐社區歡樂揭牌啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

原鄉長者終有樂學習的據點，仁愛鄉樂齡學習中心13日成立歡喜揭牌。南投縣副縣長陳正昇13日代表縣長林明溱到仁愛鄉南豐社區活動中心，主持仁愛鄉樂齡中心揭牌典禮。陳副縣長除期許仁愛鄉長輩，都能快樂健康活到老學到老，也強調全縣13鄉鎮市的樂齡學習中心，即將在信義鄉啟用後全部到位，也將為全縣樂齡學習環境的建構奠立最
佳基礎。

為提供仁愛鄉社區長輩終身學習機會及便利學習場所，縣府開辦仁愛鄉樂齡學習中心，13日上午在南豐社區活動中心辦理揭牌活動，除了主持的副縣長陳正昇，包括教育處處長陸正威、仁愛鄉長王源鍾、仁愛鄉代會副主席蕭傳吉，代表林婷立、周志航及承辦的家庭教育中心主任呂建蒼、南豐村長郭明德、南豐社區發展協會理事長王嘉勳都出席，與滿場歡樂表演歌舞、編織傳統技藝的阿公阿嬤，共同見證這處原民地區高齡學習場域啟動的歷史新頁。

▲▼南投縣仁愛鄉樂齡學習中心，13日在南豐社區歡樂揭牌啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

副縣長陳正昇指出，南投縣自97年起，善用教育部補助及縣府自有財，以一鄉鎮一樂齡為目標，陸續於各鄉鎮市設置樂齡學習中心，提供55歲以上中高齡民眾多元學習課程，包括生活安全、運動保健、心靈成長、人際關係、藝術教育、劇團演出、資訊科技、生命關懷及貢獻服務等。

樂齡學習中心更涵括，在地特色的核心學習項目，例如，南豐村就特重傳統編織歌舞的傳承學習，讓社區長輩可以透過樂齡學習中心學習新知，甚至擔任文化傳承者，不僅學到老還教到老。同時擴展人際關係，讓生活更快樂充實。

南豐社區理事長王嘉勳指出，仁愛鄉樂齡中心設在南豐，但將發揮擴散幅射效應，讓樂齡中心的動能傳播到全鄉各部落；長期關注仁愛原鄉部落文化傳承並投入協辦各項文化健康等等公共事務的暨大公共行政系助理教授陳文學也說，暨大師生會持續鼓勵相關老師，結合在地業師，到仁愛鄉樂齡中心推動多元課程，希望能為南投縣創造一處標竿的樂齡學習中心。

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