憾！惠蓀林場走失…他打119求救手機打到沒電　407人次搜山15天找到冰冷遺體

▲▼南投仁受惠蓀林場，健行迷途賴姓男子，歷經15天扡毯式搜尋，救難人員尋獲遺體交由空勤直升機吊掛運出。（圖／TMRA台灣山區救難協會提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

高雄市賴姓男子端午節連假，與家人到南投仁愛鄉惠蓀林場住宿旅遊，26清晨獨自到湯公碑步道散步時迷途。賴曾打119求救，但消防搜救員抵達，賴疑心急未留在定點待援，搜救人員歷經15天地毯式搜索，10日上午順利尋獲接觸到賴男遺體，並由空勤直升機吊掛運出。

搜救人員在小出山及關刀溪一帶搜尋，沿途遇溪谷峭壁，除目視也以空拍機輔助勘查，尋獲關鍵是在關刀溪下游尋獲死者的脫落的鞋子，依上游水勢大小，研判出可能掉鞋受困方位，縮小搜尋範圍，歷經半個月終尋獲遺體。

據了解，51歲賴男打119求援時，由消防員指引提供，已偏離主步道的座標定位，搜救隊趕抵待救援定點，卻未見賴男蹤影，多次派員到小出山山帶搜尋，均無賴的蹤影、消息。搜救人員研判賴男可能已走出惠蓀林場園區，在小出山一帶林班地迷途。

消防搜救人員表示，26日接獲賴男（51歲）打電話報案，指引他用手機定位，提供所在地座標位置後，消防員與熟悉山區地形的神鷹山區救援隊清境分隊，上山搜尋抵定位點，發現有人逗留過跡象，但卻不見賴男蹤影。

案發前賴男與家人，晚間住宿惠蓀林場，26日清晨5時許賴告訴家人，想到湯公碑步道散步。他輕裝外出，只攜帶1瓶礦泉水，在山區迷途失聯3天，手機呈現關機無訊號狀況。

南投縣消防局第二大隊成立山域事故前進指揮所，連續15日派員上山搜尋。據相關資訊研判，賴男攀登湯公碑步道，疑走錯路徑無法順利下山，迷路山區抵打電話求援。報案點定位座標，距步道登山口約3小時步程，並偏離湯公碑步道一帶。

搜救隊研判賴男心急尋路，卻走錯方向，可能已翻越鄰近的小出山，在林務局林班地交界山區迷途。賴男未帶裝備、乾糧，在山區迷途3天，警消、林務局南投林管處、民間搜救團隊，正持續在小出山一帶山域加強搜尋中。

搜救期間除總計出動直升機，空勘2架次及空拍機10餘架次外，也出動南投消防及義消人員、高雄市消防局、惠蓀林場、林務局、國軍、警察局、中華民國山難救助協會中區搜救委員會、神鷹山區搜救隊、高雄飛鷹救難大隊、TMRA，跑山獸山林越野路跑等民間搜救團體共407人次共同參與搜救。

長達15天在山區搜尋，悶熱無風天候及中級山地形，地毯式搜尋考驗腳程體力，搜救隊也需尋臨時營地過夜歇腳。南投消防局除所轄仁愛分隊，也請玉山小隊及台中市梨小隊及義消，並尋求TMRA台灣山區救難協會（山域搜救隊）中華民國山難救助協會中搜、野跑跑山獸等社團協助。

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