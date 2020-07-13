熱到發紫！台北飆「38.9°C極端高溫」創歷年7月最熱　不排除下午熱破39°C

▲燒番薯！台北高溫已飆至38.9度，不排除下午還有破39度可能。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到太平洋高壓及西南風沉降影響，氣象局今（13）日發布高溫燈號警戒，其中，台北中午高溫已飆至38.9度，創下歷年來7月最熱紀錄。氣象局表示，台北溫度持續偏高，下午不排除有破39度可能，呼籲民眾外出記得做好防曬、補充水份。

根據氣象局觀測資料顯示，截至12時20分，台北高溫已飆上38.9度，創下歷年7月最熱紀錄；花蓮富源高溫也來到37.4度，另外新北板橋、中和氣溫也都飆破37度。

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氣象預報員李孟軒表示，台北測站在11時59分出現38.9度高溫，創下歷年來該站7月最高溫紀錄，同時跟6月底的38.9度並列今年最高溫紀錄。由於目前台北溫度仍是高，不排除下午還會更熱，有破39度可能。根據紀錄，台北歷年最高溫出現在2013年8月8日，當時氣溫飆上39.3度。

▲氣象局發布高溫燈號，注意36度以上氣溫發生。（圖／中央氣象局）

氣象局持續發布高溫燈號警戒，受到太平洋高壓及西南風沉降影響，今日中午前後台北市、新北市、南投縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷、台東縣、嘉義市地區、新竹縣、台中市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

另外，桃園市、嘉義縣、台南市近山區或河谷為黃色燈號，有出現36度高溫機率。

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